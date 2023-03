KARATECAS DO UNIÃO BRILHAM NA COPA AMPARENSE DE KARATÊ

A equipe Karatêposse do União Possense, treinada pelo Sensei Edson Ferrerira (Bolinha), fez bonito na disputa da 18ª Copa Amparense de Karatê – UKCA, no domingo, 19 de março, na cidade de Amparo.

Com a participação de mais de 230 atletas representando 18 associações, nossas atletas Laura Ribeiro e Alessandra Costa conquistaram resultados maravilhosos em suas categorias: Alessandra ficou em terceiro lugar na categoria 14/15 anos em Kata e em Luta; enquanto Laura Ribeiro mais uma vez mostrou sua força e subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria acima de 18 anos, vencendo em Luta e em Kata.

O Sensei Edson fez a seguinte avaliação: “Este evento marcou o retorno da equipe possense de Karatê às competições oficiais. Os alunos vêm treinando forte para os desafios que vamos ter durante o ano e já começamos a colher os frutos com o desempenho das meninas. Quero agradecer o apoio que a diretoria do Clube vem dando aos alunos e aproveito para convidar a todos a virem treinar com a família Karatêposse no União Possense F.C. às terças e quintas-feiras, das 18:10 às 19:20”.

O próximo desafio já tem data e local definidos: será na 4ª Copa Mogi Guaçu de Karatê, no dia 16 de abril.