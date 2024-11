Lagoa do Taquaral completa 52 anos; conheça as principais atrações da “praia do campineiro”

A Lagoa do Taquaral, como é conhecido o Parque Portugal, uma das principais áreas de lazer de Campinas, completa 52 anos nesta terça-feira, 5 de novembro. O parque mais querido da cidade, com diversas facetas de cartão-postal, tornou-se oficialmente um parque municipal nessa data, em 1972. Desde então, recebe visitantes de várias partes de Campinas e de outras cidades. Aos fins de semana, chega a receber cerca de 50 mil visitantes. É um espaço para todos, sem distinção.

O terreno fez parte da antiga Fazenda Taquaral, doado à Prefeitura nos anos 1950 e depois transformado em parque. É um refúgio de valor natural, histórico e cultural no meio do ritmo dinâmico da vida urbana de Campinas. Em uma área de 630 mil metros quadrados, com oito portões, a Lagoa do Taquaral tem lagoas e lagos, espaços e equipamentos para pessoas de todos os perfis e idades. A avenida que contorna o parque tem ciclofaixa e ciclovia em toda a extensão, incluindo a Praça Arautos da Paz, que fica ao lado.

O que atrai o grande número de visitantes é a reunião de tantos atrativos num só lugar: natureza, equipamentos esportivos, como quadras poliesportivas e campos de futebol e pistas de skates; parques infantis; pedalinhos; Caravela; Centro de lutas; academias ao ar livre, adaptada e de musculação; áreas com brinquedos para crianças; Concha Acústica para shows de música e teatro; museus; piscina; animais livres; ginásio, que recebe diversos eventos esportivos; infraestrutura com quatro sanitários – sendo três pelo parque e um no ginásio de esportes – e bebedouros.

O parque também conta com 34 lanchonetes, nas áreas interna e externa, que oferecem variedades de alimentos, como lanches, sucos, milho, tapioca, sorvetes, salgados, churros, pipoca, água de coco, brinquedos, pastéis, caldo de cana, entre tantos outros.

A conservação e manutenção do parque são permanentes, além de obras de melhorias Em agosto deste ano, a Caravela, uma das principais atrações do parque recebeu pintura, verniz e reparos no madeiramento. Está em andamento, desde julho deste ano, quando foi retomada, a instalação de piso ecológico intertravado, na pista interna, que era de terra. O piso garante mais mobilidade a todos que circulam pelo local e evita o assoreamento da lagoa.

“A Lagoa do Taquaral era uma área alagada, cheia de nascentes, que não tinha utilização, e se transformou no maior parque da cidade. O terreno foi uma doação do fazendeiro, na época, para a Prefeitura O grande aspecto importante da Lagoa é o de ser espaço de convivência, um ponto para onde todos se dirigem, para exercícios físicos, para lazer, para atividades culturais e esportivas. É a chamada ‘praia do campineiro'”, considera o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella.

A Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Parques e Jardins, é a gestora da Lagoa do Taquaral. Dentro do parque também funcionam equipamentos de gestão da Secretaria de Cultura e Turismo, como o Planetário e a Concha Acústica; e da Secretaria de Esportes e Lazer, como piscina, ginásio, Museu do Esporte, Centro de Vivência do Idoso e Centro de Lutas.

A Lagoa do Taquaral fica na avenida Heitor Penteado, no bairro Taquaral. Funciona todos os dias da semana, das 6h às 21h. A entrada é gratuita.

Espaço Taquaralzinho: idealizado para interação com o ambiente

O Espaço Taquaralzinho Isabela Tibúrcio Fermino é a mais nova área da Lagoa do Taquaral, entregue em julho deste ano, 2024. Um espaço idealizado para atividades infantis, com equipamentos sensoriais e que promovem a interação. A área tem pista de caminhada com piso intertravado, brinquedos para crianças como gangorras, gira-gira, balanços em formatos diferentes dos convencionais, cama elástica; espaço para piquenique; área de descanso; espaço de amamentação; praça molhada, com jatos d´água; piso de diversas texturas; grama sintética; vasos com temperos; bebedouros; mesas e bancos; lixeiras; paisagismo; iluminação; sala de leitura e outros. Nesse local, foram plantadas mais de 500 árvores adultas.

Área verde

Outro destaque do parque é a vegetação, árvores e plantas diversas. O secretário Ernesto Paulella explica que a Lagoa do Taquaral é um parque criado, foi formado. “A vegetação ali dentro é plantada. As espécies nativas são predominantes, mas têm muitas espécies que não são nativas. A grande massa de árvores na região da Concha Acústica é um remanescente do viveiro de mudas que existia ali nos anos 70. Quando o viveiro foi transferido para outro lugar, todas as árvores que estavam em embalagens acabaram ficando ali e formou aquela mata. Tem uma diversidade bem grande de espécies”, explica Paulella.

Lagoa, animais e pedalinhos

Na maior e principal lagoa do parque, chamada Isaura Telles Alves de Lima, circulam pela água os 18 pedalinhos em formato de cisne, nos quais podem ir duas pessoas; e as quatro caravelinhas, cada uma comporta até quatro pessoas (dois adultos e duas crianças). Cisnes, gansos, patos, peixes, entre outros animais, compartilham o espaço aquático. Os pedalinhos custam a partir de R$ 5,00 por pessoa.

Mais diversão para crianças

Além do Espaço Taquaralzinho Isabela Tibúrcio Fermino, a novidade deste ano, a Lagoa do Taquaral ainda conta com parque infantil inclusivo, desde 2019, que dispõe de brinquedos para crianças com e sem deficiência; e o parque todo em madeira de eucalipto tratada, construído em 2018, a Casa da Criança, que tem uma plataforma e um observatório, no qual até os adultos podem subir. Na parte inferior há balanços, escorregadores, gangorras e tanques de areia.

O Espaço Criança, perto do antigo kartódromo, próximo aos portões 6 e 7, foi entregue em agosto de 2022. Na área, numa quadra de concreto de 500 metros quadrados, foram instalados parquinho com brinquedos de plástico; tanque de areia; pintura no solo, com brincadeiras pedagógicas como amarelinha, labirinto e sequência de cores; iluminação; bancos de concreto; paisagismo.

Caravela: para vivenciar a história dos navegadores

Ponto alto nos passeios pelo parque é a visita à Caravela, réplica da nau Anunciação, do navegador e explorador Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. Antigamente a embarcação permanecia na água, dentro da lagoa, aberta aos visitantes. Em 2013, depois de anos fora da água porque estava deteriorada, passou por completa restauração, finalizada em 2014. A partir de então, a Caravela passou a ficar fora da água, em um deque, com bancos, para prestigiar a bela vista da lagoa. Continua aberta à visitação, de sexta-feira a domingo, das 9h às 17h. Escolas podem agendar visitas. A entrada é gratuita.

Outra atração de destaque no parque, no momento em processo de recuperação, são os bondes, que já circularam pelo centro de Campinas e há anos fazem parte das atrações da Lagoa. Os bondes percorrem, por trilhos, um trajeto dentro do parque, conduzidos pelo motorneiro.

Esportes e equipamentos para exercícios físicos

A Lagoa do Taquaral é o local ideal para a prática de esportes e de exercícios físicos. Além da pista de caminhada interna, que está recebendo o piso ecológico, há dois campos de futebol grandes, gramados; dois minicampos de futebol gramados; uma quadra de futebol de grama sintética; cinco quadras de vôlei de areia; três quadras de basquete; duas quadras de futebol de salão; duas quadras de vôlei, pista de patinação e duas pistas de skate – uma street, inaugurada em março de 2022, e uma banks, que foi reformada e ficou pronta em setembro deste ano.

Tem quatro academias ao ar livre distribuídas pelo parque, uma delas adaptada para pessoas com deficiência; e uma de musculação, perto do portão 1. A academia de musculação recebeu, em dezembro de 2023, reforma nos equipamentos que já estavam lá, ganhou novos aparelhos e uma cobertura térmica na academia.

Também há um Centro de Lutas, que oferece aulas de diversos tipos de lutas. Novos vestiários e banheiros foram ser entregues em de setembro deste ano. O ginásio do Taquaral é outra área de destaque dentro do parque. Recebe jogos profissionais de vôlei e disponibiliza aulas diversas para grupos. Mais informações: (19) 3756-4048.

Diversão para cachorro

O primeiro parque para cachorros foi instalado na Lagoa do Taquaral, em outubro de 2020, na área do antigo kartódromo, próximo ao portão 6 do parque. A área é cercada por alambrado, com obstáculos, brinquedos e bebedouro para os cães. Agora, Campinas conta com 22 parcões em outros pontos pela cidade.

Museus no Taquaral

Na Lagoa do Taquaral há dois museus, o Planetário e o Museu do Esporte, ambos próximos ao portão 5. No Planetário é possível conhecer, tecnicamente, o céu, com projeção de lua e estrelas, acompanhada da explicação de especialistas e o Museu do Esporte dispõe de objetos e notícias do esporte campineiro.

O Planetário – Museu Dinâmico de Ciências de Campinas abre para agendamento de escolas, para visitas de segunda a sexta-feira em quatro horários: 9h, 10h, 14h e 15h30. E aos domingos há duas sessões abertas ao público em geral, às 14h30 e 15h30, com a venda de ingressos apenas no local, a partir das 14h, com valores de R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) com apresentação de carteira de estudante. Crianças de 5 a 12 anos pagam meia com apresentação de documento de identidade. O telefone para informações é o (19) 3252-2598. A capacidade do Planetário é de 60 lugares.

O Museu do Esporte, com objetos, imagens e história do esporte campineiro, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A entrada é gratuita.

Para se refrescar

O parque abriga uma das piscinas públicas de Campinas. Quem tiver interesse em se refrescar lá, basta fazer uma carteirinha na Secretaria de Esportes e Lazer. Todas as piscinas públicas funcionam de setembro a maio, período de calor. Nos outros meses, ficam fechadas. Mais informações pelo (19) 3756-4001.

Eventos culturais e gastronômicos

A Concha Acústica “Benito Juarez”, cujo nome homenageia um dos mais famosos e longevos maestros que a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas teve, é palco de shows e apresentações musicais variadas, inclusive da própria Sinfônica, e teatrais. A área para o público tem cerca de 2,5 mil lugares para sentar, mais espaço para cadeirantes.

A Praça das Bandeiras, dentro do parque, entre os portões 5 e 7, é onde ocorre a maior parte dos eventos de gastronomia e música. O espaço é amplo para reunir barracas, food trucks, feiras e palco para shows.

Centro de Vivência do Idoso

No parque também há o Centro de Vivência do Idoso (CVI), próximo ao portão 7. É um espaço que oferece atividades gratuitas, em horários diversos ao longo da semana. Há ginástica, lian gong, tênis de mesa, alongamento, damas, entre outros.

História

A atual área do parque fez parte da antiga Fazenda Taquaral, doada à Prefeitura nos anos 1950. Em 14 de julho de 1950, o então prefeito, Miguel Vicente Cury, sancionou a lei que deu o nome ao espaço de Parque Portugal, em homenagem à comunidade lusitana da cidade. Na administração do prefeito Orestes Quércia, a área recebeu a infraestrutura para finalmente ser transformada em parque municipal, inaugurado em 5 novembro de 1972. Em 4 de julho de 2024, o parque passou a se chamar Parque Portugal – Arquiteto Denis Roberto Castro Perez, conforme Lei 16.597 de 2024. O arquiteto e urbanista, peruano, trabalhou no projeto do parque Lagoa do Taquaral, no final da década de 1960.