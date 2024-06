Lançamento do Novo T-CROSS da Volkswagen na Concessionária Andreta de Jaguariúna

Na noite do dia 13 de junho, a Concessionária Andreta de Jaguariúna foi palco de um evento exclusivo para o lançamento do novo T-Cross da Volkswagen. Em um coquetel sofisticado, clientes e convidados especiais puderam conferir de perto todas as novidades e inovações do SUV mais querido pelos brasileiros.

O Novo T-Cross: Sinônimo de Espaço, Conforto e Tecnologia

Reconhecido por seu espaço interno generoso, o T-Cross conquista cada vez mais admiradores por proporcionar um ambiente confortável e sofisticado para seus ocupantes. O modelo oferece um design cativante, que une elegância e modernidade, fazendo dele uma escolha ideal para quem busca estilo sem abrir mão da funcionalidade.

Além do conforto, o novo T-Cross está repleto de tecnologias avançadas. O sistema de infotainment de última geração permite que os motoristas e passageiros desfrutem de uma experiência conectada e intuitiva. A segurança, uma prioridade para a Volkswagen, é reforçada com uma série de recursos inovadores, garantindo tranquilidade em cada trajeto.

Design Cativante e Estilo Inconfundível

O design do T-Cross é um espetáculo à parte. Com linhas arrojadas e detalhes sofisticados, o SUV exala personalidade e robustez. Cada elemento do T-Cross foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência visual marcante, sem comprometer a eficiência aerodinâmica e a performance do veículo.

Serviço

Para aqueles que desejam conhecer o novo T-Cross de perto, a Concessionária Andreta de Jaguariúna está à disposição:

Endereço: Rua Gaspere, 1273, Estância das Flores, Jaguariúna

Telefone: (19) 3837-8400

Não perca a oportunidade de descobrir o que há de melhor no mercado automotivo e surpreenda-se com o novo T-Cross da Volkswagen. Visite a Concessionária Andreta e faça um test drive para sentir toda a inovação e qualidade que só a Volkswagen pode oferecer.