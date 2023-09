Lanche Saudável para Tarde das Crianças: Deliciosas Mini Pizzas de Vegetais

Foto Ilustrativa

Uma opção nutritiva e que vai encantar o paladar dos pequenos

As tardes das crianças costumam ser repletas de energia e atividades, e nada melhor do que um lanche delicioso e saudável para recarregar as baterias. Pensando nisso, trouxemos uma receita incrível: Mini Pizzas de Vegetais. Essas pequenas maravilhas não apenas satisfazem o apetite das crianças, mas também fornecem os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Vamos descobrir como prepará-las!

Ingredientes:

Mini pães integrais (um para cada mini pizza)

Molho de tomate natural

Queijo muçarela

Abobrinha

Tomate cereja

Afresco de Manjericão

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparação:

Pré-aqueça o forno a 180°C.

Lave e corte os vegetais em rodelas finas.

Corte os mini pães ao meio, criando duas metades iguais.

Espalhe uma colher de sopa de molho de tomate em cada metade de pão.

Cubra com fatias finas de queijo muçarela.

Adicione as rodelas de abobrinha e tomate cereja sobre o queijo.

Tempere com sal, pimenta e algumas folhas de manjericão frescas.

Regue com um fio de azeite de oliva.

Coloque as mini pizzas em uma assadeira e leve ao forno por cerca de 10-15 minutos, ou até que o queijo fique derretido e os pães fiquem levemente dourados.

Dica: Você pode personalizar as mini pizzas com outros vegetais de sua escolha, como cogumelos, espinafre ou milho.

Estas Mini Pizzas de Vegetais são uma opção saudável e divertida para as tardes das crianças. Além de serem uma delícia, elas são repletas de nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento dos pequenos. Então, na próxima vez que a fome bater à tarde, experimente esta receita que combina sabor e saúde de uma forma irresistível. Seus filhos vão adorar!