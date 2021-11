Lar dos Velhos “Flamínio Maurício” estará promovendo Pizza Solidária

A retirada das Pizzas acontecerá na sede do Rotary Club de Pedreira

O Lar dos Velhos “Flamínio Maurício” através de sua diretoria e voluntários, estará promovendo no sábado, 11 de dezembro, sua tradicional “Pizza Solidária”, em prol da entidade que é considerada referência em bom atendimento prestado aos seus velhinhos e velhinhas.

Segundo informaram os organizadores a retirada da Pizza acontecerá na sede do Rotary Club de Pedreira, localizada na Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maya, nº 440, das 11h às 14h. “As adesões podem ser adquiridas com os voluntários, associados do Rotary Club, na sede do Lar dos Velhos, que fica na Rua Francisco Pintor Junior, nº 447, Parque Bela Vista ou pelo telefone (19) 3853-2137”, destaca o presidente do Lar dos Velhos, Luiz Henrique Rosato.