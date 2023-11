Largo do Carmo, no Centro, recebe filmes da 2ª Mostra Curta SocialInclusivas

Crédito Foto: Paulo Vinícius/Divulgação

Curta ‘Nosso Filme’ com as artistas e produtoras culturais locais Majestade Babilônia, Fah Bee e MC Barack

A 2ª Mostra Curta Social será realizada nos dias 1 e 2 de dezembro, no Largo do Carmo, na rua Sacramento, nº 118, centro da cidade. Todos os filmes exibidos irão contar com recursos de acessibilidade como janela de Libras, legendas em português e audiodescrição simultânea. Dos diversos inscritos, 23 filmes foram selecionados e se diferenciam entre si em relação à linguagem e abordagem, e irão oferecer uma variedade de estilos e narrativas com um ponto em comum: a reflexão sobre temas invisibilizados que se mantêm em estado de urgência, a exemplo das questões LGBTQI+, do racismo, do feminicídio, da segregação de classes e da saúde mental.

A 2ª Mostra Curta Social é um projeto realizado com o patrocínio do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com realização do Centro Educacional Integrado CEI e do Espaço Marco do Valle, e conta com o apoio de Torta Produções Artísticas, Ozipa Criativa e Contorno Filmes.

Os filmes foram realizados de 2021 a 2023 e são produções desenvolvidas por profissionais do audiovisual, mas também estudantes e criadores independentes, alguns destes iniciantes, que enxergaram na mostra a receptividade e a oportunidade de apresentar seus trabalhos pela primeira vez”, explicam Juliana Troya e Gilberto Alexandrino, responsáveis pela curadoria.

Após as exibições, haverá um debate com pessoas realizadoras presentes, proporcionando ao público a oportunidade de interagir com a equipe dos filmes e mergulhar nas histórias por trás das câmeras. Durante o debate, haverá intérprete de Libras da CIL (Central de Interpretação de Libras), uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da Prefeitura de Campinas.

Quem assistir à mostra receberá uma cédula para votar em seus vídeos favoritos. Os cinco filmes mais votados de cada dia serão premiados com um estímulo financeiro no valor de R$1.000,00, totalizando 10 prêmios totais do festival.

Em caso de chuvas fortes, o evento será realizado no Espaço Marco do Valle, R. Doutor Quirino, 1865, aproximadamente quatro quarteirões do local original.

Para mais informações e programação completa visite as redes sociais do evento: https://linktr.ee/mostracurtasocial

Confira a programação completa

Dia 01/12/2023 19h30

Arraial das Brincadeiras

Videoclipe, 2min31s, 2022, Livre.

Assopre

Ficção, 15min. 2022, 12 anos.

Raul Grau Xáá

Documentário, 18min33s, 2021, Livre.

Nosso Filme

Experimental, 3min21, 2023, 16 anos

Máquina China

Videoclipe, 5min07s, 2022, Livre.

Diário 16

Ficção, 5min18s, 2021, Livre.

7 – MONSTROS – CHYPER

Videoclipe, 8min26s, 2021, 14 anos.

CORRES

Documentário, 8min, 2023, Livre.

Estela, a menina Maraguá

Animação, 4min18s, 2023, Livre.

Sotaque

Experimental, 0min56s, 2021, Livre.

Comigo Não

Videoclipe, 5min44s, 2021, 12 anos.

Pôr do Sol – Nyak prod. Lyneker Keroake

Videoclipe, 5min27s, 2022, Livre.

Dia 02/12/2023 19h30

Favela City

Videoclipe, 4min44s, 2022, Livre.

SUBEMPREGO

Ficção, 3min22s, 2022, 12 anos.

Sementes da Resistência, 0 25 de maio e a luta pela reforma agrária

Documentário, 19min18s, 2023, Livre.

Vários falando de mim – Bandida Fina

Videoclipe, 2min26, 2023, Livre.

Fazer arder a norma

Videoarte, 20min41s, 2021, Livre.

Conhecer para Preservar a APP Jd Miriam

Documentário, 11min38s, 2021, Livre.

Gatilho

Videoclipe, 3min19s, 2023, Livre.

Fala

Videoarte, 3min15s, 2022, Livre.

Deixado para morrer

Ficção, 12min03s, 2021, 16 anos.

Orgânico

Videoclipe, 5min36s, 2021,12 anos.

SOBRE VIVÊNCIAS

Videoclipe, 3 min, 2022, 12 anos.

Serviço:

2ª Mostra Curta Social

Dias: 01/12/2023 e 02/12/2023

Horário: 19h30

Gratuito

Local: Largo do Carmo, na Rua Sacramento, nº 118