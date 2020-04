LBV entrega doações a famílias para ajudar a conter o novo coronavírus

A Legião da Boa Vontade (LBV) está intensificando suas ações em todo o país e mobilizando a sociedade e a população em geral para angariar doações em prol das famílias em situação de risco social e de insegurança alimentar para ajudá-las a evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Até o momento, a iniciativa solidária da LBV já beneficiou centenas de famílias em mais de 50 cidades brasileiras com doações de itens de primeira necessidade. Já foram entregues mais de 33 toneladas de doações arrecadadas pela Legião da Boa Vontade, amigos e parceiros da Instituição. Foram doados alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e de higiene impactando mais de 8.000 pessoas por essa ação emergencial.

Entre os locais beneficiados estão as cidades de São Paulo/SP, Curitiba/PR, Campo Grande/MS, Natal/RN, Recife/PE, Porto Alegre/RS, Belém/PA, Brasília/DF, Goiânia/GO, Salvador/BA e Rio de Janeiro/RJ (comunidades do Vidigal, Cruzada São Sebastião, Complexo do Alemão e Complexo de Manguinhos).

Nesse momento de pandemia, a Solidariedade e a União de todos são essenciais para ajudar as famílias de baixa renda a vencer esse desafio coletivo e conter o avanço do novo coronavírus. Muitas dessas famílias, além do alimento tão necessário à sobrevivência, não têm sequer itens de limpeza em suas casas. Por isso, a LBV convida todos a fazer doações para que as famílias não fiquem desamparadas.

Faça a sua doação! Você ajuda, a LBV faz!

Acesse lbv.org

Depósito bancário

Legião da Boa Vontade — CNPJ 33.915.604/0001-17

Bradesco (Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5)

Itaú (Agência: 0237 — C/C: 73700-2)

Banco do Brasil (Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2)

Caixa Econômica Federal (Agência: 1231 – operação: 003 — C/C: 100-0)

A Legião da Boa Vontade agradece a todos que estão colaborando!

Assessoria de Comunicação da Legião da Boa Vontade