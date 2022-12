Lei de proteção e cuidado aos animais é aprovada em Engenheiro Coelho

“Há muitos tutores na Cidade que estão quietinhos, não fazem propagandas, não fazem marketing e não se candidatam”

Foi aprovada, em Engenheiro Coelho, a lei nº11/2022, de autoria do legislativo que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados no município e dá outras providencias”.

O objetivo, segundo os parlamentares, será possibilitar socorro aos animais indefesos da Cidade que são vitimas de acidentes e maus tratos.

Em discurso no decorrer da votação, o vereador Marlon Pereira (PSB), autor da proposta, disse que o animal não pode ser tratado de forma indiferente em caso de acidentes. Em algum ponto da fala o parlamentar se exaltou ao falar da causa e subiu o tom quanto aos que lhes cobram providencia. “O animal quando é atropelado, ele não pode ligar 190, mas se você vê um vizinho bater na esposa, você liga no 190. Muita gente fala o que você tá fazendo? Eu tô dando meu sangue na causa animal…, muita gente é só Facebook, é só cobrar?”, esbravejou o parlamentar,

Ainda com a “metralhadora” ligada, disparou, “Posta foto do bicho morrendo e não faz nada, pouca vergonha!!! É isso que a gente espera para sociedade, pra esses jovens que estão aí, esses senhores essas senhoras? Depois a gente vai na igreja pegar a santa ceia e lasque-se?”, declarou irritado o vereador.

Após a fala o parlamentar pediu perdão pela expressão usada, pediu desculpas pela alteração e concluiu que está no parlamento para lutar por toda sociedade e também pelos animais.

Incomodado com a postura do colega, o vereador Washington Lopes, argumentou que nunca viu o parlamentar cobrar do executivo as mesmas providências no mesmo tom que questiona a sociedade, “Nunca vi o nobre vereador questionar o executivo com o mesmo tom de bravura como que agora questiona a sociedade. Até agora, eu não vi o poder executivo fazer nada em prol da causa animal, da mesma forma que o nobre vereador está aqui apontando a sociedade, e vale a pena ressaltar que já disse aqui mais de uma vez, qualquer canal que a população possa usar para nos questionar é valido”, afirmou.

Já, o vereador José Jorge dos Santos, – Jorge do Banco – enalteceu o trabalho voluntário das equipes que compõem os Anjos de Patas e todos os demais tutores de animais que existem em Engenheiro Coelho. Parabenizou o vereador Marlon por trabalhar em prol da causa, mas ressaltou que o parlamentar não é o único ser envolvido em prol do assunto, enfatizou que o poder executivo foi negligente quanto a proteção dos animais no munícipio.

“Eu gostaria, por questão de justiça, enaltecer o trabalho maravilhoso dos Anjos de Patas e todos os demais tutores que existem na Cidade, há muito mais gente envolvida em prol da causa. Parabéns ao vereador também por lutar por isso, mas há mais pessoas que lutam em defesa dos animais em Engenheiro Coelho também. E, sim! o Poder Executivo deixou a desejar sim em relação aos animais. Porém há muitos tutores na Cidade que estão quietinhos, não fazem propagandas, não fazem marketing e não se candidatam. Meus louvores a eles”, agradeceu.

O projeto foi votado e aceito por unanimidade na Câmara.

Veja as falas dos vereadores a parti do minuto 24 ao 36 no vídeo abaixo