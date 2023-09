Lei sancionada hoje pelo Governador Tarcisio de Freitas estende feriado do Dia da Consciência Negra para todo o estado de São Paulo

Da Redação

Foto Divulgação

Projeto de lei do Deputado Teonolio Barba entra em vigor ainda este ano, marcando um avanço na celebração da cultura afro-brasileira.

Hoje, o Governador do Estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, sancionou uma lei histórica que ampliará a celebração do Dia da Consciência Negra em todo o estado. O projeto de lei, de autoria do Deputado Teonolio Barba entrará em vigor ainda este ano.

A medida, que visa reconhecer e valorizar a contribuição da comunidade afro-brasileira para a sociedade, estenderá o feriado do Dia da Consciência Negra, originalmente comemorado em 20 de novembro, para todo o território paulista. Esta é uma mudança significativa que permitirá que os paulistas tenham a oportunidade de refletir sobre a história e a luta dos negros no Brasil de maneira mais ampla e inclusiva.

Com a aprovação da lei, escolas, instituições públicas e privadas, empresas e órgãos governamentais em todo o estado de São Paulo terão a oportunidade de promover atividades educacionais, culturais e de conscientização sobre a história e a cultura afro-brasileira durante o feriado.

Esta nova lei representa um avanço significativo na promoção da conscientização e do respeito à comunidade negra em todo o estado de São Paulo.