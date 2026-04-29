Leilão de bens públicos arrecada cerca de R$ 1,5 milhão em Mogi Mirim

Itens como veículos, equipamentos e móveis foram vendidos em 44 lotes por meio de sistema eletrônico

A Prefeitura de Mogi Mirim arrecadou cerca de R$ 1,5 milhão com a realização de um leilão de bens públicos promovido no mês de março. A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Suprimentos e Logística.

Entre os itens leiloados estavam caminhões, carros, equipamentos de informática, móveis e outros bens considerados inservíveis para a administração pública. Ao todo, foram disponibilizados 44 lotes, sendo oito pertencentes ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos.

Os lances foram realizados de forma eletrônica, com propostas prévias feitas pelos participantes. O vencedor de cada lote foi definido pelo maior valor ofertado para pagamento à vista.

Os valores iniciais partiram de R$ 10 por quilo, podendo chegar a até R$ 24, conforme a disputa entre os interessados ao longo do processo.

O leilão foi conduzido pelo leiloeiro oficial Dario Souza Junior, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, e ocorreu por meio de plataforma online especializada.

De acordo com a Prefeitura, a expectativa é realizar dois leilões por ano, como forma de dar destino adequado a bens públicos e gerar receita para o município.

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