Circuito Sesc de Artes celebra 80 anos com programação gratuita em Mogi Guaçu no dia 26 de abril

O Sesc São Paulo vai realizar no dia 26 de abril, um domingo, a edição 2026 do Circuito Sesc de Artes em Mogi Guaçu. O evento, que integra as comemorações dos 80 anos da instituição, acontecerá das 15h às 20h, no Centro Cultural, no Jardim Camargo. A entrada é gratuita.

A cidade receberá uma programação cultural diversificada com atrações de teatro, dança, música, circo, literatura, cinema e artes visuais, voltadas para o público de todas as idades. “A proposta reforça o acesso à cultura e a ocupação dos espaços urbanos como locais de convivência e expressão artística”, comentou o secretário-adjunto de Cultura, Rodrigo Peguin.

A programação também incluirá iniciativas de incentivo à leitura, como a mala de livros, que trará acervos itinerantes com dezenas de títulos para estimular a formação de novos leitores e a circulação de conhecimento. “O projeto reafirma o compromisso da instituição com a qualidade de vida, a educação não formal e o fortalecimento das relações sociais por meio da cultura”, destacou.

Criado em 2008, o Circuito Sesc de Artes se consolidou como uma das principais ações de difusão cultural no Estado de São Paulo, especialmente em cidades que não possuem unidades fixas do Sesc.

Serviço

Circuito Sesc de Artes em Mogi Guaçu

Data: 26 de abril

Horário: das 15h às 20h

Local: Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre para todas as idades