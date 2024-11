Lelis DJ e MC C4 elevam o funk com o novo single “Desmantelo e Bagaceira”

Faixa chega no dia 29 de novembro em todas as plataformas digitais e promete ser o mais novo hit do DJ tocantinense, das festas de fim de ano

O DJ e produtor musical Lelis DJ, em parceria com MC C4, apresenta seu mais novo single, “Desmantelo e Bagaceira”, que será lançado em todas as plataformas digitais no dia 29 de novembro. A faixa é marcada pela potência do ritmo vibrante de duas vertentes do funk, o chamado “funk raiz” e o moderno Eletrofunk, junção que cria uma sonoridade única.

“Desmantelo e Bagaceira” reflete a essência inovadora de Lelis DJ, que se destaca por misturar estilos musicais populares com o toque moderno da música eletrônica moderna. “Como eu venho do funk e o C4 é do eletrofunk, colocamos elementos de ambos os estilos e também o tamborzão, que é o funk raiz”, comenta o músico sobre o lançamento.

Para Lelis, unir forças com MC C4 foi uma experiência única: “Trabalhando juntos nessa música, descobri que ele é um compositor e artista incrível. Fiquei muito feliz em poder fazer esse som com alguém que tem tanto nome na cena do eletro funk,” revela o DJ.

O entusiasmo do público com “Desmantelo e Bagaceira” já ficou evidente nos shows. “Essa é a música minha que eu mais senti o público reagir. Tocamos nos shows e, só de ensinar o refrão uma vez, o povo já cantava com tudo. Muita gente me perguntou na rua quando a música vai ser lançada. Esse feedback só aumentou minha ansiedade pelo lançamento,” conta o artista tocantinense.

Com apenas 18 anos, Lelis DJ vem construindo uma trajetória marcante na cena musical brasileira e se destaca em diversos palcos do país, que já dividiu com grandes nomes como Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Henrique & Juliano, Xand Avião e Natan. Com mais de 3 milhões de reproduções em seu canal no YouTube, Lelis viralizou neste ano com o “MTG Efeitos” em parceria com Lauana Prado, que acumula 10 milhões de reproduções. Hoje, o jovem DJ é uma promessa em ascensão, com uma base de fãs cada vez maior e uma agenda de shows sempre movimentada.