Leonardo apresenta novo show em Jaguariúna

O sertanejo sobe ao palco da RED Eventos, no dia 31

A RED Eventos, em Jaguariúna, recebe no dia 31, o cantor Leonardo. O sertanejo traz seu novo show solo para a região: GRANDES SUCESSOS. A abertura da casa será às 21h e show previsto para meia-noite.

Faz cinco anos que o cantor Leonardo não faz show na região. Suas últimas apresentações foram como projeto Cabaré, tanto na primeira versão, com Eduardo Costa, como com Bruno & Marrone.

No show “Grandes Sucessos”, o sertanejo traz um repertório com todos os grandes hits da carreira, desde a época que formava dupla com o irmão Leandro. Entre as canções “Pense em Mim”, “Entre Tapas e Beijos”, “Um Sonhador” e “Cerveja”.

Os ingressos já estão à venda em quatro setores: MESA (Diamante, Ouro, Prata e Bronze), Camarote Openbar (bebidas: vodka, gin, energético, cerveja, água e refrigerante) e Premium Openbar (bebidas: cerveja, água e refrigerante).

Eles podem ser adquiridos em Campinas, na Equipadão Norte Sul e Stefano’s Fazenda Galleria Shopping, e nas unidades da Dr. Placas de Amparo, Jaguariúna, Pedreira, Artur Nogueira e Mogi Guaçu. Vendas online pelo site agoraingressos.com.br

Informações pelo telefone 19 3244-1254.

SERVIÇO:

Leonardo na RED Eventos

QUANDO: 31/08/24

HORÁRIO: a partir 21h

LOCAL: RED Eventos – Jaguariúna