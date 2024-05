Lesão corporal: Homem agredido por companheira em Mogi Guaçu

Noite de 10 de maio em Mogi Guaçu foi marcada por um incidente de agressão, onde um homem, identificado como A. , foi brutalmente agredido por sua companheira, D. A violência resultou em várias escoriações e hematomas pelo corpo do homem idoso, que foi atacado com um pedaço de madeira na cabeça e mordido no braço.

Os eventos ocorreram em uma residência local, onde a agressora não apenas causou danos físicos ao homem, mas também o expulsou da casa, trancando-se e se recusando a abrir o portão. A situação se intensificou quando as autoridades foram chamadas, e ao chegar ao local, encontraram o homem ferido e a agressora resistindo às tentativas de abordagem.

Com o apoio de outras equipes, os policiais conseguiram adentrar o quintal da residência e conter a agressora, que tentava fugir. A vítima foi encaminhada ao atendimento médico no UPA do Jardim Novo 2, onde recebeu os cuidados necessários para suas lesões.

Enquanto isso, a agressora foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão, elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) de natureza “Lesão Corporal”. D. permanece sob custódia, à disposição da justiça, enquanto o homem ferido se recupera das agressões sofridas.

Este caso destaca a importância de combater a violência doméstica e garantir que as vítimas recebam o apoio e a proteção necessários para se recuperarem de tais traumas. A justiça está sendo buscada para garantir que atos como este não fiquem impunes e que a segurança de todos os envolvidos seja preservada.