Liberdade Motoclube prepara festa de 25 anos em Artur Nogueira

O Liberdade Motoclube, organizadores do tradicional Encontro Nacional de Motociclistas de Artur Nogueira, completa 25 anos em 2021. Para celebrar em grande estilo, o grupo realizará um evento de comemoração entre os dias 04 e 05 de dezembro, no Balneário Municipal.

Com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura, a festa promete muita diversão para o público em um evento descontraído e voltado para o mundo das duas rodas. A programação completa, com nome de bandas e atrações, será divulgada em breve por meio dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura e do Motoclube.

ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS

O Encontro Nacional de Motociclistas de Artur Nogueira, que anualmente conta com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura, não é realizado há quase dois anos em virtude da pandemia. Apesar disso, o aniversário do motoclube promete preparar o público para a próxima edição, prevista para acontecer entre os dias 21, 22, 23 e 24 de abril.

O encontro teve início em 1996 em Artur Nogueira e, desde então, faz parte do calendário de eventos da cidade. Além de muita música e diversão, a atração cede espaço pra diversas entidades do município como a Apae, Aidan, Grupo 3ª Idade Vida Nova, Iefan e Cruz de Malta.