LICITAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE MOGI GUAÇU ACONTECERÁ NO DIA 10 DE AGOSTO

A licitação da nova feira livre de Mogi Guaçu será realizada no dia 10 de agosto. O projeto de construção de um espaço para a feira livre de domingo do Parque Cidade Nova prevê a manutenção das árvores existentes na área que hoje serve para o lazer e a reunião de pessoas de todas as idades.

As empresas já podem protocolar os documentos de habilitação junto à CML (Comissão Municipal de Licitações). Será escolhida a empresa que apresentar o menor custo para a obra.

Os envelopes contendo o orçamento proposto e os documentos de habilitação deverão ser protocolados até as 9h do dia 5, no protocolo geral da Prefeitura, que fica no Paço Municipal. A abertura dos envelopes será feita no mesmo dia, a partir das 9h30.

O projeto apresentado pela Secretaria de Planejamento prevê a construção de um pátio em uma das áreas do Parque Cidade Nova, sem que ocorra o corte de árvores. Alguns exemplares mais jovens serão transplantados em outras áreas. Árvores maiores serão preservadas no local.

Todos os outros itens que já compõem o ambiente serão mantidos, apenas o campo de futebol de grama será removido. Isso porque o objetivo é manter a característica do espaço, que hoje serve para reunir pessoas de todas as idades, principalmente aos finais de semana.

O local já conta com pista de caminhada e de skate, ciclovia, uma academia ao ar livre e o Portal da Bíblia, que é uma concha acústica para performances musicais e teatrais. Além disso, a região está se tornando o polo gastronômico do município, com vários bares e restaurantes instalados nas imediações.

A vencedora terá o prazo de 6 meses para executar a obra. O edital completo da licitação pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Mogi Guaçu no endereço mogiguacu.sp.gov.br.