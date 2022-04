LIDERANÇA COMPARTILHADA NA TITULAR E ISOLADA NO ASPIRANTES

Após duas rodadas, ninguém tem 100% de aproveitamento na categoria Titular da Copa de Futebol Rural de Mogi Mirim. No campo do Pombal, o time da casa ficou no empate sem gols com a Aparecidinha.

Em seu primeiro jogo como mandante, a Piteiras se recuperou da derrota na estreia e fez 1 a 0 sobre o Jardim Soares/Granjas GVH graças ao gol isolado de Guilherme Domingos. Já no campo da Fazenda Esmeralda, vitória de virada do Martim Francisco sobre os anfitriões.

Kelvin, contra, abriu o placar para o Esmeralda, mas Alan Portela e Felipe Oki garantiram o triunfo do time do Distrito. Assim, Pombal e Aparecidinha lideram com quatro pontos cada, seguidos por Martim, Piteiras e Soares, que têm três cada. A Esmeralda, ainda sem pontos, é a sexta colocada.

Na categoria Aspirantes, a liderança é da Piteiras, que chegou à segunda vitória em dois jogos. No domingo (27) foi a vez de bater o Jardim Soares, por 5 a 2, no duelo de dois times que mandam as partidas na Piteiras.

Wesley Teixeira e Diego Goldin colocaram a Piteiras em vantagem e Vinicius Prados e José Sátiro chegaram a empatar para o Soares. Porém, dois minutos após a igualdade, aos 27 da etapa final, Jaime Lanza recolocou a Piteiras em vantagem, que ampliou com Jhonatan Araújo e outro gol de Wesley Teixeira.

No Pombal, os donos da casa perderam por 2 a 0 para a Aparecidinha, que marcou com Marinho e Elinaldo. Já a Esmeralda recebeu o Martim e venceu por 3 a 1. Alan Portela colocou o Martim em vantagem, mas Diego Galvão, Fernando Luiz e Igor Laureano confirmaram o triunfo do Esmeralda.

A terceira rodada da Copa Rural será no domingo (3). No campo da Esmeralda, tem Esmeralda x Aparecidinha (13h45 – aspirante e 16h – titular). Martim Francisco e Piteiras se enfrentam no Distrito (13h45 – aspirante e 16h – titular) e Jardim Soares e Pombal jogarão no campo da Piteiras (13h45 – aspirante e 16h – titular).