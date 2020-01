OR – Linhas metropolitanas são opções para visitar pontos turísticos da RMC durante as férias de verão

Com a chegada das férias de verão, o desafio é organizar uma programação divertida e agradável para a criançada curtir essa época tão aguardada. Os ônibus das linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP na Região Metropolitana de Campinas (RMC) podem ajudar nesse roteiro.

Um destino obrigatório é Holambra, considerada a cidade das flores e um dos destinos mais românticos e charmosos do Estado. Com a história marcada pela influência dos imigrantes holandeses, pode ser admirada em sua arquitetura, gastronomia, artesanato e cultura, além dos parques para caminhar e lagos para contemplar. O Moinho Povos Unidos, considerado o maior da América Latina, é uma cópia fiel dos moinhos holandeses.

A EMTU/SP oferece quatro opções de linhas para a cidade: 617, 693, 737, 673, com partidas de Campinas, Jaguariúna, Artur Nogueira, Cosmópolis e Santo Antônio de Posse. Para mais informações acesse http://www.holambra.sp.gov.br.

Polo de atrações na RMC, Campinas atende a visitantes que procuram cultura ou lazer para crianças e adultos. Linhas metropolitanas com origem em 17 cidades da região passam pelos principais destinos.

Um local agradável para passear com a família e ter contato com a natureza é o Parque Portugal, aberto todos os dias da semana. Fica na avenida Heitor Penteado, 1.671, no bairro Taquaral. As linhas 618, 714, 612, 612EX1, 616, 693, 715, 734 e 724, com partidas de Vinhedo, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Artur Nogueira e Pedreira passam perto do parque.

A Maria Fumaça de Campinas é opção para embarcar em um passeio histórico e cultural inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os 24 quilômetros que a locomotiva percorre são remanescentes da ferrovia que ligava os estados de São Paulo e Minas Gerais, inaugurada em 1872 e desativada em 1971. A atração fica na rua Dr. Antônio Duarte da Conceição, 1.501, Jardim Madalena. É possível chegar lá com as linhas de ônibus 654 e a 655, que partem de Sumaré.

O T-Rex Park é um parque temático do Mundo dos Dinossauros com diversas espécies representadas por réplicas com movimentação robótica, como o Tiranossauro Rex, cuja reprodução é uma das maiores na América Latina. Está localizado no Parque D. Pedro Shopping. As linhas 727, 746, 655, 652EX1, 604EX1, 654 e 607 que partem de Vinhedo, Hortolândia, Sumaré, Paulínia e Cosmópolis passam por lá.

Consulte o site oficial http://www.campinas.sp.gov.br para obter mais informações sobre as atrações turísticas locais. Informações sobre denominações, itinerários, tarifas e horários das linhas podem ser obtidas no portal da EMTU/SP: http://www.emtu.sp.gov.br Com a chegada das férias de verão, o desafio é organizar uma programação divertida e agradável para a criançada curtir essa época tão aguardada. Os ônibus das linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP na Região Metropolitana de Campinas (RMC) podem ajudar nesse roteiro.

Um destino obrigatório é Holambra, considerada a cidade das flores e um dos destinos mais românticos e charmosos do Estado. Com a história marcada pela influência dos imigrantes holandeses, pode ser admirada em sua arquitetura, gastronomia, artesanato e cultura, além dos parques para caminhar e lagos para contemplar. O Moinho Povos Unidos, considerado o maior da América Latina, é uma cópia fiel dos moinhos holandeses.

A EMTU/SP oferece quatro opções de linhas para a cidade: 617, 693, 737, 673, com partidas de Campinas, Jaguariúna, Artur Nogueira, Cosmópolis e Santo Antônio de Posse. Para mais informações acesse http://www.holambra.sp.gov.br.

Polo de atrações na RMC, Campinas atende a visitantes que procuram cultura ou lazer para crianças e adultos. Linhas metropolitanas com origem em 17 cidades da região passam pelos principais destinos.

Um local agradável para passear com a família e ter contato com a natureza é o Parque Portugal, aberto todos os dias da semana. Fica na avenida Heitor Penteado, 1.671, no bairro Taquaral. As linhas 618, 714, 612, 612EX1, 616, 693, 715, 734 e 724, com partidas de Vinhedo, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Artur Nogueira e Pedreira passam perto do parque.

A Maria Fumaça de Campinas é opção para embarcar em um passeio histórico e cultural inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os 24 quilômetros que a locomotiva percorre são remanescentes da ferrovia que ligava os estados de São Paulo e Minas Gerais, inaugurada em 1872 e desativada em 1971. A atração fica na rua Dr. Antônio Duarte da Conceição, 1.501, Jardim Madalena. É possível chegar lá com as linhas de ônibus 654 e a 655, que partem de Sumaré.

O T-Rex Park é um parque temático do Mundo dos Dinossauros com diversas espécies representadas por réplicas com movimentação robótica, como o Tiranossauro Rex, cuja reprodução é uma das maiores na América Latina. Está localizado no Parque D. Pedro Shopping. As linhas 727, 746, 655, 652EX1, 604EX1, 654 e 607 que partem de Vinhedo, Hortolândia, Sumaré, Paulínia e Cosmópolis passam por lá.

Consulte o site oficial http://www.campinas.sp.gov.br para obter mais informações sobre as atrações turísticas locais. Informações sobre denominações, itinerários, tarifas e horários das linhas podem ser obtidas no portal da EMTU/SP: http://www.emtu.sp.gov.br