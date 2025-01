Liquida Artur: Prefeitura e Acean lançam campanha com descontos históricos

Comerciantes interessados devem se inscrever até 12 de fevereiro através de formulário on-line; campanha aquecerá vendas antes do Carnartur 2025

A Prefeitura de Artur Nogueira anuncia o “Liquida Artur”, uma grande campanha de descontos e promoções que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. O projeto promete aquecer as vendas do comércio local, além de oferecer vantagens exclusivas aos consumidores.

O Liquida Artur está sendo organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com a Associação Comercial (Acean).

O evento antecede o Carnartur 2025, o maior carnaval de rua da região, e é voltado para todos os comerciantes da cidade, independentemente do ramo de atuação. Para participar, os interessados devem se inscrever até o dia 12 de fevereiro por meio de um formulário on-line (https://forms.gle/Xfk933vAjQQ2A7vM9).

“A gestão municipal tem investido constantemente em iniciativas que fomentem o desenvolvimento econômico de Artur Nogueira. O Liquida Artur é mais uma ação pensada para fortalecer os comerciantes locais, ampliando a visibilidade e as oportunidades de venda durante este período estratégico”, afirma o prefeito Lucas Sia (PL).

DESCONTOS ESPECIAIS E BRINDES

Os estabelecimentos participantes deverão oferecer descontos especiais, brindes ou promoções e identificar suas lojas com a sinalização do Liquida Artur – da forma que julgar melhor. A campanha também contará com ampla divulgação nos canais oficiais da Prefeitura e Acean, redes sociais e anúncios em carro de som, para garantir que todos os nogueirenses aproveitem as ofertas.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, a ação é uma oportunidade imperdível para os comerciantes impulsionarem as vendas. “O Liquida Artur é um evento estratégico, que combina o aumento de movimento nas lojas com a visibilidade proporcionada pela divulgação em massa da campanha. É uma chance única para atrair novos clientes e fidelizar os atuais.”

Tatiane destaca que, para a população, o evento é sinônimo de economia e boas compras. “Os consumidores podem esperar descontos imperdíveis e condições especiais que vão transformar o comércio de Artur Nogueira em um verdadeiro festival de vantagens,” acrescenta a secretária.

Os comerciantes interessados devem garantir sua inscrição até o dia 12 de fevereiro. O regulamento completo, com todas as regras para participação, estão disponíveis no link da inscrição (https://forms.gle/Xfk933vAjQQ2A7vM9).