Lista de Chamadas para Educação Infantil em Santo Antônio de Posse: Matrículas Abertas de 4 a 15 de Janeiro de 2024

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse está iniciando o processo de matrículas para a Educação Infantil no ano de 2024. As inscrições serão realizadas no período de 4 a 15 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Esta é uma oportunidade para os pais e responsáveis garantirem a vaga de seus filhos nas unidades educacionais do município.

O atendimento será realizado no horário das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Além do atendimento presencial, a lista de chamadas estará disponível no site da prefeitura (pmsaposse.sp.gov.br/matricula-2024). Os pais e responsáveis poderão conferir o resultado e demais informações relacionadas ao processo de matrícula.

A Educação Infantil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, proporcionando um ambiente educativo e estimulante. A Prefeitura de Santo Antônio de Posse reforça o compromisso com a qualidade da educação oferecida e está empenhada em garantir o acesso de todas as crianças à rede municipal de ensino.

Não perca a oportunidade de garantir uma educação de qualidade para o seu filho. Participe do processo de matrícula e faça parte dessa jornada educacional em Santo Antônio de Posse!