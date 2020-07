Live Pet arrecada mais de uma tonelada de ração para animais de Jaguariúna

No último sábado a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, apresentou a live “Essa live é o bicho”, uma produção ao vivo com participações especiais. A live teve como principal objetivo arrecadar ração para cães e gatos e produtos de higiene para os animais da cidade.

Durante as três horas de duração da live, mais de uma tonelada de ração foi arrecadada. A equipe da Secretaria de Turismo e Cultura recebeu as doações de ração e produtos no Centro Cultural e no Parque dos Lagos. Moradores de Jaguariúna e de outras cidades da região se mobilizaram com a causa e ajudaram nas arrecadações.

A secretária de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, apresentou a live e agradeceu pela mobilização de toda a cidade. “Foi um sábado muito especial. Conseguimos doação de mais de uma tonelada de ração. Muito obrigada a todos que se solidarizaram junto com a gente por essa causa.”, disse Maria das Graças.

Para entreter o público, a live teve participações especiais, como a apresentação da Banda Escola das Artes. Teve também recitação de poemas e uma matéria com a Polícia Municipal sobre treinamento de cães de investigação policial. A live contou com imagens dos animais dos parques da cidade e dos animais de estimação dos moradores de Jaguariúna.