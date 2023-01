Livro e exposição marcam os 100 anos do ex-prefeito Chico Amaral

Político faria aniversário neste dia 29 de janeiro; autoridades estiveram presentes na homenagem.

Luiz Granzotto e José Pedro Martins

O prefeito Dário Saadi participou da cerimônia de lançamento do livro “Bilhete Verde para a Democracia – Chico Amaral, uma biografia política” e inauguração da exposição “Chico Amaral: um Autêntico campineiro”, inaugurada no saguão do Paço Municipal, nesta sexta-feira, 27 de janeiro, às 10h, em homenagem ao político de prestígio nacional que foi prefeito de Campinas por dois mandatos e deputado federal por seis vezes. Chico Amaral faria 100 anos em 29 de janeiro deste ano, o que motivou a comemoração. Estiveram presentes na cerimônia familiares do ex-prefeito, entre eles a viúva, Marília Martonado Amaral; as filhas Eliana, Yara, Adriana e Ana Cristina Martonado Amaral; os netos, além de diversas autoridades.

“Esta homenagem é muito emocionante. O ex-prefeito e ex-deputado Chico Amaral foi uma referência, tanto no legislativo – foi um deputado constitucionalista, que criou a lei que garante o acesso ao Fundo de Garantia para os trabalhadores construirem suas casas”, disse Dário Saadi. O prefeito enfatizou a importância da cidade em reconhecer e valorizar as figuras e personalidades que ajudaram a construir essa metrópole de um 1,2 milhão de habitantes. “Chico Amaral deixa o legado da postura firme, mas sempre aberta ao diálogo, da generosidade, do respeito às diferenças. Neste momento de radicalismo que o País vive, o exemplo de Chico Amaral é muito importante”, completou.

Organizada pelo Arquivo Municipal de Campinas, a exposição, montada em painéis com textos, fotos e documentos, dialoga com a biografia política “Bilhete verde para a democracia – Chico Amaral, uma biografia política”, de autoria do jornalista José Pedro Martins.

Eliana Martorano Amaral, terceira filha de Chico Amaral, disse que seu pai, “era um humanista, alguém que colocou sua vida profissional a serviço do povo da cidade que ele chamava, com carinho e respeito, de ‘minha Campinas”. “As políticas públicas eram seu foco, na educação, saúde, moradia, lazer e cultura e segurança. Era carismático, cuidador de tudo e de todos”, afirmou durante discurso.

Além do prefeito de Campinas, entre as autoridades presentes na homenagem, estavam o vereador e presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Carlos Rossini; o vereador Marcelo Silva, o desembargador e presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª região, Samuel Hugo Lima; o reitor da Unicamp, Antônio José de Almeida Meirelles; a ex-deputada Célia Leão; Carlos Cruz, ex-vice-prefeito de Campinas (última gestão de Chico Amaral) e Henrique Magalhães Teixeira, ex-vice-prefeito de Campinas (gestão do ex-prefeito Jonas Donizette). A mostra fica no saguão do Paço Municipal até o dia 24 de fevereiro.

Trajetória

Chico Amaral foi prefeito de Campinas por dois mandatos (1977/1982 e 1997/2000) e se aposentou da vida pública após deixar a Prefeitura. Morreu em 2016, prestes a completar 93 anos.