Livro Gestão Pública, inovando o serviço público a partir das pessoas, foi lançado nesta quarta-feira

Crédito Foto: Rogério Capela

De autoria da secretária de Gestão da Prefeitura de Campinas, Eliane Jocelaine Pereira, a publicação faz uma análise da atualidade sobre o serviço público

Noite de show e de autógrafos marcou o lançamento do livro Gestão Pública: inovando o serviço público a partir das pessoas

Uma noite de show e de autógrafos marcou o lançamento do livro Gestão Pública: inovando o serviço público a partir das pessoas, da secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira. O livro foi publicado pelo Grupo Editoral Mostarda e estará disponível nas livrarias e plataformas virtuais.

Ainda segundo Eliane Jocelaine, fazer gestão pública é como fazer arte, exige amor e muita criatividade. “O livro é para todos que estão se propondo a construir o serviço público que nós queremos, um serviço de excelência e principalmente inclusivo”, disse a autora. “O serviço público é feito de pessoas e nossa cidade precisa de pessoas apaixonadas por Campinas. Espero que o livro contribua para que essa paixão cresça a cada dia”, completou.

A gestora explica que para ter um serviço público de qualidade é preciso investir no engajamento, na formação e no desenvolvimento dos profissionais e identificar lideranças que trabalhem a inovação a partir das pessoas.

“Para a editora mostarda é uma satisfação muito grande participar deste livro, porque, é uma linha de trabalho, de inovação, que estamos trazendo para a editora”, disse Gislaine Antônio, da editora Mostarda. “A Eliane Jocelaine sempre nos mostra que podemos compartilhar com as pessoas nossos saberes. O livro tem muita coisa boa, interessante, experiências para que possamos nos nutrir”, completou.

Também representando a editora, Adriano Alves falou sobre a importância de se ter uma visão humanizada do serviço público, o que é parte do conteúdo do livro. “Eu gostaria de ressaltar novamente nossa alegria de ter a Eliane Jocelaine conosco, abrindo mais essa porta na história mostarda”, disse.

A ideia é que o livro também seja uma fonte de pesquisa e influencie a formação de futuros gestores. A publicação está disponível no site da editora Mostarda, no endereço https://www.editoramostarda.com.br/produto/gestao-publica-inovando-o-servico-publico-a-partir-das-pessoas/ .

Show Respirar

Depois do lançamento oficial do livro, o público pôde dançar ao som de músicas como Ain’t Got No/i Got Life, de Nina Simone, I’m Every Woman, de Chaka Kan, Olhos Coloridos, de Sandra de Sá e Rock Steady, de Aretha Franklin. “A escolha do repertório não foi aleatória. Com o show Respirar quis trazer um diálogo com as questões de políticas afirmativas e de investimento em pessoas. Levei para o show divas que têm músicas relacionadas às atividades civis, lutas pelos direitos civis e direitos humanos”, contou Eliane Jocelaine.

Currículo

Eliane Jocelaine é a 1ª mulher negra a ocupar o cargo de Secretária Municipal em Campinas. É advogada e líder executiva em Desenvolvimento para a Primeira Infância pela NCPI/Harvard. Eliane é servidora pública há 25 anos, além de especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal).

Ela foi secretária das Políticas de Assistência Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos na Prefeitura Municipal de Campinas no período de 2017 a 2020. E, atualmente, é responsável pela Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

Também é autora do livro “Eu não vou perturbar sua paz- Dialética Sob Cultura de Paz e Altruísmo”.