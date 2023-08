Livro que atinge todos os públicos reflete impactos da Inteligência Artificial

Livro “Sentimento da Inteligência Artificial: novas tecnologias, antigos conceitos”, escrito pelos pesquisadores Giovani Moura de Holanda, da FITec – Fundação para Inovações Tecnológicas -, e Cláudia R. C. Pfeiffer, com colaboração de Simone Pallone de Figueiredo, ambas da Unicamp, será lançado na próxima quarta-feira, dia 23, na Livraria Pontes, em Campinas. A obra é relevante para todos os públicos, de especialistas e estudiosos até simples curiosos

Com o objetivo de intensificar a reflexão sobre o papel da Inteligência Artificial em nossas vidas, buscando maximizar seus benefícios e mitigar os riscos e os efeitos colaterais indesejados decorrentes de sua utilização massiva, os pesquisadores Giovani Moura de Holanda, da FITec – Fundação para Inovações Tecnológicas -, e Cláudia R. C. Pfeiffer, do Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb), da Unicamp, lançam na próxima quarta-feira, dia 23 de agosto, em Campinas, pela Editora Pontes, o livro “Sentimento da Inteligência Artificial: novas tecnologias, antigos conceitos. O evento será das 18h às 20h30 e contará com coquetel, autógrafos e conversa com os autores. A Livraria Pontes fica na Rua Doutor Quirino, nº 1.223, Centro (estacionamento em frente). O livro tem 134 páginas e custa R$ 46,00. Os autores contaram com a colaboração da também pesquisadora Simone Pallone de Figueiredo, do Laboratório de Estudos Avançados Em Jornalismo (Labjorn), da Unicamp.

“Este livro foi feito para todas as pessoas preocupadas com a Inteligência Artificial, para as que a estudam, ou que querem saber um pouco mais sobre essas tecnologias inteligentes que já fazem parte de nossas vidas e que mudam a forma como trabalhamos e nos relacionamos com o mundo e com as outras pessoas”, explica o pesquisador Giovanni Moura de Holanda, líder e cientista de Dados da FITec – Fundação para inovações tecnológicas. Giovani atua em projetos de pesquisa que incluem inteligência artificial, aprendizado de máquina e metodologias de análise.

“As tecnologias sempre impactaram a vida dos seres humanos, mas, agora, interferem com proporções que a gente nunca viu antes. Nesse livro, buscamos refletir sobre a importância de interpretar os modelos que as máquinas usam para tomar decisões, que podem decidir a vida das pessoas e impactar atividades em vários setores. Buscamos rever conceitos clássicos que fundamentam os desenvolvimentos em inteligência artificial, não apenas para quem trabalha na área, tratando, por exemplo, da relação natural/artificial e humano/máquina, e trazer reflexões sobre até que ponto as máquinas, cada vez mais inteligentes, podem se aproximar do comportamento humano”, diz.

Sobre o livro

Os autores propõem reflexões sobre conceitos da dualidade “natural-artificial” de uma inteligência e das implicações da aproximação “máquinas-ser vivo” que o desenvolvimento das novas tecnologias tem suscitado e que hoje requer a superação de polos já não mais vistos como necessariamente opostos. No prefácio, o diretor do BIOS- Brasilian Institute of Data Science, Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial, João Marcos Travassos Romano, analisa que o autor, autora e colaboradora colocam a discussão sobre inteligência artificial em sintonia com atração que o tema provoca no grande público. A obra discute várias temáticas sem abrir mão da profundidade necessária ao abordar muitos conceitos importantes, mas o faz de uma maneira que cativa leitores de interesses distintos, abrindo-lhes novos panoramas e levando-os a uma reflexão crítica nesse sentido.

Trata-se de “uma obra relevante para especialistas, estudiosos e curiosos e essa característica é talvez a principal virtude da empreitada de seus autores”. “Como poucas tecnologias até hoje desenvolvidas, a inteligência artificial projeta sobre o nosso futuro, luzes e sombras. O resultado pode ser terrível como também belíssimo, depende da habilidade humana em bem escolher os focos de iluminação”, resume.

Serviço

Evento: Lançamento de livro – coquetel, autógrafos e conversa com os autores

Título: “Sentimento da Inteligência Artificial: novas tecnologias, antigos conceitos” (Editora Pontes- 134 páginas – R$ 46,00)

Data: 23 de agosto (quarta-feira)

Horário: das 18h às 20h30

Local: Livraria Pontes – Rua Doutor Quirino, nº 1.223, Centro, Campinas (estacionamento em frente).