Loja colaborativa Conexão Mulher amplia empreendedorismo feminino

Espaço é um conceito de economia colaborativa, em que as empreendedoras participantes não precisam arcar com custos de aluguel ou taxas

O programa Mulheres Empreendedoras, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, em parceria com o Shopping Parque das Bandeiras, inaugurou nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, mais uma loja colaborativa no município. Intitulada Conexão Mulher, o espaço fica na entrada do Supermercado Sonda, diante da loja da Kalunga.

“Quero agradecer ao apoio do Shopping Parque das Bandeiras pela sensibilidade de nos oferecer esse espaço. Entendemos que essa iniciativa amplia e qualifica, para mulheres de Campinas, oportunidades de empreendedorismo e de complementação de recursos, de empoderamento econômico”, afirmou a secretária Vandecleya Moro.

O espaço Conexão Mulher é um conceito de economia colaborativa e criativa, em que as empreendedoras participantes não precisam arcar com custos de aluguel ou taxas. A loja colaborativa integra o programa Mulheres Empreendedoras da Prefeitura. Trata-se de uma loja onde as mulheres podem desenvolver habilidades e se capacitar para fazer parte de um ambiente de negócios colaborativo.

As mulheres do programa Mulheres Empreendedoras se revezam para expor seus produtos por quinzena, sem necessidade de investimento financeiro, o que ajuda a impulsionar os pequenos negócios e impacta positivamente a economia e a vida de muitas famílias. A loja colaborativa “Mulheres do Bem” é um espaço de inovação, troca de experiências e crescimento para as empreendedoras da região.

Essa é a segunda loja colaborativa do programa Mulheres Empreendedoras na cidade. A primeira foi inaugurada em 31 de março no Pavimento 1 do Campinas Shopping, em frente ao restaurante Outback e foi denominada Mulheres do Bem.