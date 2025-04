AÇÕES DE COMBATE À DENGUE REDUZEM NÚMERO DE CASOS EM JAGUARIÚNA

Queda no total de casos positivos da doença foi de 27,3%, segundo estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde

As ações intensivas de combate à dengue promovidas pela Prefeitura de Jaguariúna começam a apresentar resultados positivos. Pela primeira vez no ano, o município registrou queda no número de casos positivos da doença, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo as estatísticas, Jaguariúna atingiu o pico de 733 casos positivos na 11ª semana epidemiológica, encerrada em 15 de março. Na 13ª semana, finalizada em 29 de março, esse número caiu para 533 casos, representando uma redução de 27,3%. Essa é a segunda semana consecutiva de queda, já que na 12ª semana foram registrados 626 casos, consolidando uma tendência de redução dos diagnósticos positivos.

A diminuição nos casos é reflexo das diversas ações adotadas pelo município desde o início do ano para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Entre as principais medidas implementadas estão:

Mutirões nos bairros para eliminação de criadouros do mosquito transmissor;

Vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos;

Criação do Centro de Controle da Dengue, que coordena estratégias de enfrentamento à doença;

Programa Dia D contra a Dengue nas Escolas, promovendo conscientização e engajamento entre os estudantes;

Central de Telemonitoramento da Dengue (Hub da Dengue), em parceria com a UniFAJ, para acompanhar casos suspeitos e positivos;

Vistorias em pontos estratégicos, como terrenos baldios e locais com potencial de proliferação do mosquito;

Atendimento pontual para ocorrências relacionadas a focos de dengue denunciados pela população.

“Observamos uma queda no número de casos positivos de dengue a partir da 12ª e 13ª semanas, com tendência a diminuição de casos nas próximas semanas. Isso está acontecendo devido ao trabalho intenso que estamos realizando no combate à doença. Além dos mutirões, do Centro de Controle da Dengue e do telemonitoramento, temos o trabalho realizado pela Secretaria de Educação, o serviço de cata-bagulho realizado pela Secretaria de Obras, a Comunicação com a divulgação dos trabalhos sobre a dengue. Todo esse trabalho em equipe colaborou para a queda no número de casos”, afirma a secretária de Saúde de Jaguariúna, Conceição Camilo.

Bruna Cristina Santana, de 29 anos, moradora do bairro Silvio Rinaldi, em Jaguariúna, acabou de se curar da dengue depois de passar por atendimento na rede municipal de Saúde. Ela elogiou o atendimento recebido. “Precisei de atendimento duas vezes, pois estava com muita dor no corpo. Os profissionais que me atenderam foram atenciosos, tiraram todas as minhas dúvidas e me ajudaram com dicas e direcionamento de como deveria cuidar em casa e caso a doença se agravasse”, conta ela. “Fico feliz que o município esteja preparado, e os profissionais também, para esse surto de casos. Fez toda diferença”, completou.

Jaguariúna registra até o momento um total de 4.721 casos confirmados de dengue. Outros 300 casos estão em investigação e 655 foram descartados, com dois óbitos registrados.

Fotos: Thiago Carvalho e divulgação