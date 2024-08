Loja do Futuro: Incentivo ao desenvolvimento econômico em Mogi Mirim

Para a coluna dessa semana preparei um convite especial para os empreendedores. Se você sente que seu estabelecimento precisa de um incentivo para crescer e se modernizar com os avanços tecnológicos, conheça a Loja do Futuro!

Loja do Futuro é um programa gratuito desenvolvido pelo Sebrae-SP, Fecomercio-SP e Sincomercio Mogi Mirim, que representa um marco significativo no nosso compromisso em liderar a inovação e promover o desenvolvimento econômico local. O programa conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim e da Fatec Mogi Mirim.

A Loja do Futuro é uma modernização das nossas práticas de varejo, oferecendo uma visão estratégica que integra tecnologia de ponta, experiência do cliente aprimorada e eficiência operacional.

Se você está se perguntando: “Por que devo participar?”, saiba que ao adotar soluções inovadoras, como inteligência artificial, realidade aumentada e análise de dados em tempo real, estamos criando um ambiente de compras que não apenas atende, mas supera as expectativas dos consumidores modernos.

A importância deste programa para o varejo da nossa região não pode ser subestimada. Em primeiro lugar, ele fortalece a competitividade das nossas empresas locais, permitindo que elas rivalizem de igual para igual com grandes redes nacionais e internacionais. Em segundo lugar, a Loja do Futuro impulsiona a economia local, gerando empregos qualificados e fomentando o desenvolvimento de novas competências profissionais entre nossos colaboradores.

Benefícios: O projeto proporcionará aos comerciantes do município um conjunto de cursos, oficinas e consultorias, com o objetivo de auxiliá-los a melhorar a gestão e aumentar o faturamento.

O lançamento do Loja do Futuro contará com a palestra da especialista Tais Fernanda C. Antonio sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA) no varejo, que pode auxiliar pequenas empresas a simplificarem as operações e aprimorar a experiência do cliente. Além disso, ao proporcionar uma experiência de compra personalizada e eficiente, estamos atendendo às necessidades e desejos dos nossos clientes de maneira mais eficaz, aumentando a satisfação e a lealdade do consumidor. Isso, por sua vez, estimula o crescimento sustentável e fortalece as relações comerciais dentro da nossa comunidade.

O sucesso da Loja do Futuro depende de cada um de nós. Por isso, convido a todos os empresários, colaboradores e parceiros a abraçarem esta iniciativa com entusiasmo e determinação. Juntos, podemos transformar o futuro do varejo na nossa Mogi Mirim, criando um legado de inovação, excelência e prosperidade para as próximas gerações.

Agradeço a todos pelo apoio contínuo e pela dedicação ao nosso objetivo comum. Estamos apenas começando, e o melhor ainda está por vir!

Inscrições pelo link: http://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/32110259

Boa semana e fiquem com Deus!