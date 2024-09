Loja do Futuro: Uma grande oportunidade para o comércio

Recentemente, tive o privilégio de participar da organização do evento “Loja do Futuro”, uma iniciativa conjunta do Sebrae-SP, FecomercioSP e Sincomercio Mogi Mirim, em colaboração com a Prefeitura Municipal e a Fatec Mogi Mirim.

O sucesso desse evento, que começou com sua primeira fase, no dia 14 de agosto, reforça a importância e o impacto de promover esses acontecimentos que impulsionam a inovação no comércio.

O evento inaugural foi marcado por uma palestra da especialista Tais Fernanda C. Antonio, que abordou o tema: “Conheça o Impacto da Inteligência Artificial no Varejo”. A presença de comerciantes e de empreendedores locais foi um reflexo do desejo crescente por conhecimento e por inovação. Além das valiosas informações compartilhadas, os participantes também se beneficiaram de um sorteio de brindes.

A realização de eventos como o “Loja do Futuro” é muito importante para manter o setor varejista em sintonia com as últimas tendências e tecnologias. O programa oferece palestras para que os empresários conheçam novas ferramentas, troquem experiências e se atualizem sobre o que há de mais moderno no mercado.

A 3ª fase do programa está se aproximando, convido a todos para se manterem atentos às novidades e a não perderem a oportunidade de fazer parte dessa transformação.

Promover esses encontros com foco em inovação e em conhecimento não só fortalece o setor, mas também abre portas para um futuro mais dinâmico e adaptado às necessidades do mercado. O “Loja do Futuro” continua a ser um catalisador de mudanças, estou ansioso para ver os próximos passos dessa jornada revolucionária, no varejo. Espero por você!

Boa semana e fiquem com Deus!