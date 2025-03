LOJISTAS FICAM ATÉ AS 19H PARA COMEMORAR DIA DA MULHER

Os lojistas da Rua Rota dos Imigrantes estão preparando uma tarde diferente para comemora 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Nesta sexta-feira, das 15 às 19 horas, um DJ estará na rua animando as compras e o comércio fará horário especial: das 15 às 19 horas.

“Mulher, venha celebrar seu dia com o comércio da Rota dos Imigrantes. As lojas esperam por você com experiências, descontos e presentes em uma tarde muito especial!”, diz o convite disparado pelas redes sociais aos consumidores.

Veja quem são as lojas participantes:

* 3D Soluções

* Anne Ferrari Semijóias

* Artennet Internet Ultra Fibra

* Athena Beauty & Lounge

* Bel Fashion

* Bia Bloom Esmalteria

* Carol Utilidades

* Básiko.com

* Divina Terra

* El Shaday

* Ellô Cosméticos

* Kendi Cafeteira

* Magazine Alcione

* Mandala

* Manú Mancuzzo Consultoria de Imagem e Estilo

* MultiDrogas

* O Boticário

* Oficina do Celular

* Óticas Carol

* Óticas Guarnieri

* Óticas Ipanema

* Patrícia Dilbern Calçados

* Tropical Jeans

* Village Variedades