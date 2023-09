LUCAS LUCCO FAZ SHOW EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE JAGUARIÚNA

Alimentos arrecadados serão doados para o Lar Feliz e Fundo Social de Jaguariúna

O cantor Lucas Lucco será uma das grandes atrações da programação especial em comemoração aos 69 anos de Jaguariúna. O fenômeno da música sertaneja fará um show no próximo dia 10 de setembro, às 20h, no Parque Santa Maria.

O ingresso será a doação de um quilo de alimento não-perecível no dia do evento. As doações serão destinadas ao Lar Feliz, que atende crianças e adolescentes de Jaguariúna, e ao Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, que mantém atividade permanente de assistência aos que mais precisam.

Protagonista do filme “Rodeio Rock”, Lucas Lucco é cantor, compositor e ator. Mineiro da cidade de Patrocínio, Lucas se apaixonou por cantar e tocar aos 10 anos de idade no coral da igreja e, aos 11 anos, fez sua primeira composição “50%”.

Apadrinhado pelos cantores Israel & Rodolffo, Lucas Lucco deu largada no cenário musical dividindo palco com a dupla e gravando o hit “Previsões”. “Pra te fazer lembrar”, música solo gravada pelo cantor, foi uma explosão de sucesso, consolidando Lucas na música.

Em menos de dez anos de carreira, acumula 19 indicações em premiações, incluindo o Grammy Latino, em 2016, de Melhor Álbum de Música Sertaneja, com “Advinha”, e troféu de Melhor Cantor no Prêmio Multishow de 2017.

Foto: divulgação