Lucas Secco divulga a primeira música do DVD “Rave na Roça”

Gravado em outubro deste ano, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá, cidade do Estado do Paraná, o primeiro DVD da carreira do cantor Lucas Secco, intitulado “Rave na Roça”, reuniu centenas de convidados, fãs e imprensa. E, nesta segunda-feira (07), o artista lança a primeira música do projeto, “Filha do fazendeiro”. O single que já está disponível nas principais plataformas de distribuição digital, é uma composição de Mateus Candotti.

https://www.youtube.com/watch?v=lat9atZf3Jg

“Rave na Roça”, teve a gravação de 11 músicas, sendo dez delas inéditas, além de uma releitura: “Singular”. A produção musical ficou a cargo de Thiago Marques, o vídeo de Aurélio Teixeira e a produção executiva do escritório Fazão Eventos, que também passa a gerenciar a carreira de Lucas Secco, o que potencializará ainda mais a sua trajetória no gênero sertanejo. A partir do lançamento desta sexta-feira, o planejamento é de que todo mês uma nova música do DVD seja lançada nas redes sociais.

Além de ser reconhecida nacionalmente pelo forte potencial da agricultura, Maringá, cidade localizada no norte do Estado do Paraná, também tem uma forte ligação com a música – inclusive dando nome ao município, de acordo com relatos históricos. Segundo depoimentos, operários que trabalhavam na construção da futura cidade, cantavam a música “Maringá”, do compositor mineiro Joubert de Carvalho. Fato é que, na placa da Rua Joubert de Carvalho, está escrito: “Compositor da música que deu o nome à cidade”.

A beleza do campo e a música sertaneja, tornaram trilha sonora de muitas histórias ao longo dos anos, sendo também celeiro de inúmeros artistas – muitos já reconhecidos e outros ainda buscando o seu espaço no cenário artístico. Entre eles, está o maringaense, Lucas Secco, que desde criança, cresceu ouvindo muita música boa, durante as viagens que fazia com os seus pais pelas cidades do interior do estado paranaense, principalmente para São Pedro do Ivaí.

Nesta época, Lucas teve seu primeiro contato com a música, especialmente o sertanejo, gênero predileto que ecoava nas vozes de seus pais e familiares. Lucas junto com o apoio de sua mãe e de seu padrasto, aos seus 16 anos, começou a fazer aulas de violão e um ano depois iniciou aulas de canto. Dedicado aos estudos e cantando em vários churrascos, festas de sua família, amigos e escolares, não demorou muito para que o garoto começasse a ir em busca de tornar do seu sonho uma realidade. Então, ele começou a ir atrás para fazer seu show em casas de eventos na cidade de Maringá, para soltar a sua voz e mostrar a todos seu potencial.

Lucas Secco por ser eclético e sempre ter ouvido cantores como Frank Sinatra, Michael Jackson, Elvis Presley, Alan Jackson, Fernando & Sorocaba e demais artistas. Cada vez mais buscou se tornar conhecedor de novas técnicas e estilos musicais, o que fez somar ainda mais para a sua evolução e amadurecimento artístico, Lucas também passou a ouvir artistas e estilos que se tornaram referências em sua carreira como Josh Turner, Blake Shelton, Fernando Bernardes, João Carreiro, Jads & Jadson, Pedro Paulo e Alex, Loubet, Bruno & Barretto, entre outros.

Com a música já correndo em sua veia, Lucas teve aflorado o seu talento para a composição. “Destino” e “Ao seu lado”, foram as primeiras faixas escritas por ele. “Coração se rende”, divulgada em 2019, marcou o início de sua carreira profissional. Com a boa repercussão de seu single de estreia nas plataformas digitais e redes sociais, Lucas parte para um importante passo na carreira.

Lucas Secco trabalhou a divulgação dos EPs “Alma Sertaneja” e “Geração dos Brutos”. Assim como o EP “Geração dos Brutos”, que reuniu os principais artistas “brutos” do atual mercado sertanejo, Lucas Secco conseguiu colocar no EP “Alma Sertaneja” outros grandes nomes do gênero sertanejo que serviram de inspiração para a sua carreira.

Preparado para desbravar novos horizontes e levar o seu trabalho para todo o país, Lucas Secco segue com muita determinação, fazendo com que o público possa receber todo o seu amor e emoção, através de cada palavra cantada, de forma que a sua música possa tocar o coração de cada pessoa.

