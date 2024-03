Lucas Sia anuncia concurso público para Prefeitura de Artur Nogueira

Prefeito revelou que serão oferecidas dezenas de vagas em mais de 50 funções distintas

O prefeito Lucas Sia (PSD) anunciou o tão aguardado concurso público da Prefeitura de Artur Nogueira. O anúncio representa mais uma promessa do Plano de Governo sendo cumprida, demonstrando o compromisso da gestão municipal com a transparência e a eficiência na administração pública.

O chefe do Poder Executivo Municipal revelou que serão oferecidas dezenas de vagas em mais de 50 funções, além de cadastro de reserva. Dentre os cargos a serem preenchidos, destacam-se posições na Guarda Civil Municipal (GCM), auxiliares de departamento, motorista, servente de limpeza, vigia de patrimônio, entre outras funções nos mais variados setores da Prefeitura.

Para Sia (PSD), o concurso abre portas para a geração de novas vagas de emprego na cidade, com oportunidades para homens e mulheres de todos os níveis de escolaridade.

“Estamos comprometidos em fortalecer nossa estrutura municipal e garantir que tenhamos profissionais capacitados para atender às demandas da população. Este concurso é mais um passo sólido em direção a esse objetivo”, frisou.

O edital completo, juntamente com as informações sobre inscrições e procedimentos, será divulgado em breve através dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura. Nele, os munícipes poderão conferir detalhes sobre todos os cargos ofertados, quantidade de vagas disponíveis e os respectivos salários.

Para a Secretaria de Administração, o concurso público é uma medida essencial para fortalecer o quadro de servidores municipais. “Este concurso público não apenas representa uma oportunidade para aqueles que buscam ingressar no serviço público, mas também reforça o compromisso da Prefeitura com a transparência e a valorização dos profissionais que servem à comunidade de Artur Nogueira”.

De acordo com a secretaria, a contratação do instituto que realizará o concurso já foi efetivada.

EFETIVO DA GCM SERÁ AMPLIADO EM 2024

Durante a formatura do II Curso de Aplicações Táticas (CAT) no último sábado (09), o prefeito Lucas Sia reiterou o compromisso com a segurança pública da cidade ao anunciar o aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) até o final de 2024.