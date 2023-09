Lucas Sia anuncia construção de nova creche para o bairro Vila Nogueira

O prefeito Lucas Sia (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (31), a construção de uma nova creche em Artur Nogueira. O investimento na Educação Municipal foi possível através do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (PAINSP).

De acordo com a Prefeitura de Artur Nogueira, a construção da unidade – via licitação – deve superar os R$4,7 milhões e irá atender o bairro Vila Nogueira. Ao todo serão 140 vagas para crianças entre 0 e 3 anos.

Sia (PSD) afirma que o investimento na Educação atenderá diversos pedidos de moradores. “Essa é mais uma demanda que nosso governo está solucionando. Ficamos extremamente felizes em poder buscar recursos e benefícios para a população de Artur Nogueira”, afirma.

E acrescenta, “agradecemos a parceria do Governo Estadual, afinal serão mais de cem famílias contempladas. Isso é reflexo de que estamos trabalhando para o progresso continuar na cidade”, frisa o chefe do Poder Executivo Municipal.

A cerimônia para assinatura dos termos de compromisso da demanda do PAINSP foi realizada na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo na Praça da República.

A secretária de Educação, Débora Sacilotto, também esteve presente na ocasião e comemorou a nova conquista.

“Nós ficamos muito felizes com a construção de mais uma creche, principalmente em um bairro novo que cresce a cada dia. Serão muitas crianças, alunos da primeira infância atendidos, mas ressaltamos que o benefício será para família toda”, pontua.

Além disso, Débora frisa que a nova construção levará conforto aos pequenos através do cumprimento de mais um item do plano de governo.

O pedido para a construção da nova creche foi feito pessoalmente pela secretária e prefeito no dia 1º de junho na Secretaria Estadual de Educação.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira