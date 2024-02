Lucas Sia cumpre mais uma promessa e anuncia início das obras no prédio da antiga biblioteca

Reforma começou na última quarta-feira (14); local está desativado desde 2011, e o interior do imóvel sofre com infiltração e rachaduras

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das secretarias de Planejamento e de Educação, iniciou, na última quarta-feira (14), a revitalização do prédio da antiga Biblioteca.

O local, desativado desde 2011, aguardava há anos por uma restauração, e o decorrer do tempo fez com que problemas como infiltração e rachaduras surgissem no interior do imóvel.

De acordo com o prefeito Lucas Sia (PSD), a revitalização trará muitos benefícios ao município. “Nossa gestão é comprometida em manter sempre viva a história do município. Essa é mais uma obra que orgulha o povo nogueirense e que confirma o progresso constante que o município tem vivido”.

A obra envolve reforço nas fundações, conserto de paredes, acessibilidade, recuperação de portas e janelas, recuperação do piso de madeira, construção de banheiros, rede elétrica e iluminação novas, além de instalação de ar condicionado.

“Terá que ser refeita a fundação do prédio, que é de pedra, pois as paredes dele estão abrindo de dentro pra fora. O telhado tem travado as paredes, que são de tijolos assentados com barro, forma usual de construção na época. Só não desmoronou por conta disso. Mas, com a reforma, deixaremos o prédio totalmente utilizável”, garantiu o secretário de Planejamento Fernando Arrivabene

O imóvel está localizado na Avenida Fernando Arens, no Centro, e já deu lugar a escola Francisco Cardona e aos livros que compunham a antiga Biblioteca Municipal. Centenário, o local sediou histórias e eternizou lembranças de pessoas que passaram por lá desde outubro de 1920, quando ele foi inaugurado.

PRESTES A DESMORONAR

Fernando Arrivabene comenta que, infelizmente, o local sofreu duramente ao longo dos anos. Isso porque, quem entra no prédio hoje – um século após a sua construção – se depara com rachaduras nas paredes, com o forro de madeira completamente deteriorado por cupim, com a pintura desgastada, e com o assoalho de madeira todo quebrado.

Arrivabene pontua que a reforma no prédio garantirá que ele continue em pé por pelo menos mais cem anos. O também arquiteto e urbanista explica que a revitalização resgatará as características originais do prédio, desde a pintura até os detalhes de sua arquitetura que acabaram sendo removidos entre uma reforma e outra.