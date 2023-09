Lucas Sia lidera reinauguração de Barragem Ângelo Toniolo, maior obra da história nogueirense

Cerimônia aconteceu na manhã desta sexta (1º) e contou com autoridades locais e regionais

Artur Nogueira celebrou mais um marco significativo: a reinauguração da barragem Ângelo Toniolo. A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º) e foi o resultado da colaboração entre a Prefeitura, o Serviço de Água e Esgoto (Saean) e o Governo do Estado de São Paulo.

A solenidade aconteceu na própria represa e contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD); vice Davi Fernandes (PSDB); do deputado estadual Barros Munhoz; da presidente do Saean, Gabriela Montoya; do vereador e líder de governo Melinho Tagliari; do presidente da Câmara Adalberto di Lábio; dos vereadores Zezé da Saúde, Tenente Marcelo, Nando do Gás, Zé da Elétrica; além de secretários municipais.

Além disso, os familiares do nogueirense Ângelo Toniolo – dono das terras onde a represa foi construída na década de 90 – também estiveram presentes e receberam uma linda homenagem.

O prefeito Lucas Sia (PSD) participou do momento de descerramento da placa e liderou uma das principais conquistas da gestão. “Hoje, Artur Nogueira escreve mais um capítulo brilhante na história, e dá mais um passo para garantir o progresso vivido na cidade atualmente. Esta reinauguração é um testemunho do poder da cooperação e do esforço conjunto para garantir a segurança e o bem-estar de nossos moradores. Falo, sem medo de errar, essa é a obra mais importante da história da nossa cidade”, ressaltou.

Lucas Sia também expressou gratidão: “Quero estender minha sincera gratidão ao deputado estadual Barros Munhoz, ao então deputado federal Vanderlei Macris e ao Governo do Estado de São Paulo pelo apoio fundamental que tornou tudo isso possível”.

Também estiveram presentes na cerimônia representantes do DAEE Regina Ribeiro; da Guarda Municipal e Polícia Militar; da Polícia Civil, delegado Thiago Lopes; e do consórcio Ares PCJ: coordenador de projetos José Cezar Saad; assessor técnico, Flávio Forti Stenico; e Secretário Executivo, Francisco Lahóz.

RELEMBRANDO A RECUPERAÇÃO

No ano de 2021, veio à tona a notícia de que a barragem corria risco de rompimento. A represa apresentava vários pontos de erosão e infiltração de água no maciço, o que levou as autoridades a agirem imediatamente.

Cientes da situação, a Prefeitura e o Saean buscaram recursos para a recuperação, que incluiu a implantação de um dissipador de energia no vertedouro e o controle da erosão na saída do canal que conecta o descarregador de fundo e o vertedouro ao rio.

As obras foram realizadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo.

Gabriela Montoya, presidente do Saean, destacou: “A restauração da represa é um exemplo do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos. Ela é um símbolo de nossa capacidade coletiva de preservar e melhorar os recursos que sustentam nossa querida cidade”.

A barragem abrange uma área de 160 mil metros quadrados, acumulando 587 milhões de litros de água, e responde por mais de 70% do abastecimento público.