Lucas Sia recebe DAEE e confirma andamento das obras da represa do Poquinha

Reunião, realizada nesta terça-feira (05), apresentou detalhes técnicos do maior projeto de combate à escassez da história do município; obras serão retomadas em breve

Nesta terça-feira (05), o prefeito Lucas Sia (PSD) recebeu engenheiros do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo para discutir o avanço da construção da Represa do Córrego Boa Vista, popularmente conhecido como Poquinha.

Esse é o maior projeto de combate à escassez da história do município e que garantirá segurança hídrica na cidade para os próximos 30 anos.

Durante a reunião, foram apresentados os detalhes técnicos dos projetos de implantação da represa. Além disso, foram esclarecidos os procedimentos relacionados à fase de licenciamento ambiental, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a condução responsável e sustentável das obras em desenvolvimento.

Participaram da reunião o prefeito Lucas Sia (PSD), a presidente do Saean Gabriela Montoya; o secretário de planejamento Fernando Arrivabene; o vereador e líder de governo Melinho Tagliari (União Brasil); os engenheiros do DAEE José Augusto Mendes e André da Silva Mendes; e a engenheira Gislene Tagliari – da secretaria municipal de Planejamento.

Sia (PSD) destacou a importância da obra para Artur Nogueira – uma vez que ela previnirá a escassez em períodos de estiagem. “Além de suprir nossas necessidades hídricas, a represa impulsionará o desenvolvimento da cidade, fornecendo a base necessária para o crescimento sustentável. A nova represa será uma realidade muito em breve. Essa é mais uma promessa que está saindo papel”, assegurou o prefeito.

ABASTECIMENTO PARA 30 ANOS

Popularmente conhecido como Poquinha, o córrego receberá uma barragem e um reservatório de 150.000 m³, que garantirão segurança hídrica para Artur Nogueira até 2052, evitando a falta de água em períodos de estiagem.

Atualmente, Artur Nogueira conta com o abastecimento de água por meio da barragem do Cotrins, além da captação superficial em fio d’água do Rio Poquinha e poços profundos no município.

De acordo com Gabriela Montoya, presidente do Saean, além de garantir segurança hídrica para Artur Nogueira, a represa também vai promover o abastecimento necessário para o desenvolvimento da cidade pelos próximos 30 anos. As projeções serão reavaliadas ao longo dos anos.