Ludmilla faz show na Fazenda Santa Margarida em Campinas

Uma das maiores estrelas da música brasileira, Ludmilla traz em seu show no dia 21 de outubro na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. No repertório da artista, uma mistura que reúne gêneros populares como funk, pop e pagode. No mesmo dia quem também se apresenta é a banda Di Propósito. Os portões abrem às 17h. A realização é do Vidotti Eventos.

Estão disponíveis para o público dois tipos de ingressos: Pista e Área Premium. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Byma https://byma.com.br/event/64f5dd3951038d0008b00b83 ou na bilheteria do local.

LUDMILLA

Ludmilla tem uma excelente e longa carreira, contando com grandes sucessos como “Te ensinei certin”, “Cheguei”, “Café da manhã, “Invocada” e “Favela chegou”. Além disso, a cantora foi ganhadora do Grammy Latino, em 2022, com o álbum Numanice #2, misturando funk com pagode e pop.

Com mais de 29 milhões de seguidores no Instagram, a artista é um dos maiores nomes da música nacional atualmente, se apresentando em grandes festivais como Rock in Rio e LollaPalooza. A cantora recentemente lançou seu mais novo álbum intitulado “Vilã”.

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Show Ludmilla

Data: 21 de outubro

Horário: 17h

Local: Fazenda Santa Margarida – Rua Rubens Gomes Balsas, 311 – Joaquim Egídio – Campinas/SP.

Mais informações: (19) 9 9796 3123