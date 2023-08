Luiz Eduardo Michelazzo terá rua com seu nome no Residencial Portal das Águas

O vereador Farlin Conrado (MDB) é autor do Projeto de Lei nº 78/2023, que denomina rua Luiz Eduardo Michelazzo uma via pública localizada no loteamento Residencial Portal das Águas. Na sessão de 21 de agosto, todos os vereadores aprovaram a proposta. “Para quem conheceu o agraciado, sabe da importância dele para Amparo”, resumiu Conrado.

Luiz Eduardo era amparense, contador, filho de Paulino Joaquim Michelazzo e Aurora Domingues Michelazzo e foi servidor público da Prefeitura Municipal de Amparo por dez anos (2002 a 2012). “Eu quero passar naquela rua e lembrar de todo o trabalho que ele fez por nossa cidade. Sua filha, Paula Michelazzo, vai ficar muito feliz!”, finalizou o vereador.