Luiz Miguel & Daniel gravam primeiro DVD da carreira em Campinas

No dia 21 de setembro, a partir das 19h, o palco da Paioça do Caboclo, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo, vai receber uma das duplas mais queridas e afinadas do Estado de São Paulo. Os irmãos, Luiz Miguel & Daniel, irão gravar o primeiro DVD da carreira. A produção musical ficará a cargo de Marcelo Cheba. A direção de vídeo será de André Caverna.

Entre inéditas e regravações, no total serão 13 faixas. Intitulado “DVD Luiz Miguel & Daniel Ao Vivo em Campinas”, o projeto conta ainda com a participação especial da dupla Guilherme & Benuto. Vale destacar as releituras de músicas autorais como “O que já era meu” e o pot-pourri “Tem cachaceiro aí” / “Us mininu tão chegando”.

Luiz Miguel & Daniel têm se apresentando nas principais casas de shows, rodeios e eventos por todo o Estado de São Paulo. A dupla ganhou grande notoriedade nacional, depois de lançar a música “O que já era meu”, que chegou a ficar na parada de sucessos de várias rádios pelo o Brasil.

Estão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Front Stage, Área Vip e Camarote Individual. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=FCC8C707-0A56-4944-AACB-BA313A73EBDE&dt=20220901142549, ou na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping.

LUIZ MIGUEL & DANIEL

Os irmãos, nascidos em Assis Chateaubriand/PR (Luiz Miguel) e Toledo/PR (Daniel), iniciaram suas carreiras ainda crianças. Luiz Miguel aos 11 anos de idade, e Daniel aos 14 anos, ambos se apresentando com o pai (Sereno).

Miguel Ronsani Fogassa, teve sua primeira dupla cantando ao lado de seu pai. Apaixonado pela música, começou a tocar violão aos 13 anos. Após a dupla com o pai, foi vocalista de várias bandas de baile até montar dupla com seu irmão Daniel, em junho de 2007.

Já Daniel Ronsani Fogassa, apaixonado por música desde a infância, se encantou pela viola aos 13 anos, ao ver seu pai e o parceiro tocando músicas sertaneja de raiz. Aos 14 anos ganhou sua primeira viola. Ao ver seu talento pela música, seu irmão (Luiz Miguel) incentivou a aprender vários outros instrumentos, como violão, guitarra, teclado e etc. Daniel passou a tocar profissionalmente com o irmão em bandas de baile como guitarrista.

Trabalhando na mesma banda, resolveram sair e montar a dupla Luiz Miguel & Daniel. Donos de um timbre vocal diferenciado carregam um dom pouco comum no estilo sertanejo: a inversão de voz. Os dois fazem a primeira, a segunda e a terceira voz. Luiz Miguel & Daniel se diferenciam pela originalidade. Suas raízes, a paixão de Luiz Miguel pela música, e a viola de Daniel, que leva ao som da dupla, características vindas do sertanejo raiz ao universitário, formam a receita para uma carreira promissora e de muito sucesso.

“O que já era meu”, é uma das músicas de maior destaque da carreira da dupla. O sucesso dos irmãos tocou em diversas rádios do Brasil, chegando a ficar entre as principais músicas executadas por várias semanas. Juntos, celebram 15 anos de carreira e três álbuns lançados.

PAIOÇA DO CABOCLO

Em localização privilegiada, rodeada de paisagens rurais exuberantes na estrada que liga o distrito de Sousas ao de Joaquim Egídio, a Paioça do Caboclo é considerada uma das melhores casas sertaneja do interior paulista. Vários artistas renomados da música sertaneja já subiram no palco da casa, como Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Fernando & Sorocaba, Bruno & Marrone, Edson & Hudson, Matheus & Kauan, Lucas Lucco, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Gravação DVD Luiz Miguel & Daniel

Data: 21 de setembro

Horário: 19h

Local: Paioça do Caboclo – Estrada das Cabras, Km 5,5 – Joaquim Egídio – Campinas/SP.

Valores: A partir de R$ 60,00

Mais informações: (19) 3291 3176 / https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=FCC8C707-0A56-4944-AACB-BA313A73EBDE&dt=20220901142549