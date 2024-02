Luto no Mundo Empresarial pela Perda da Fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato

A Sra. Luiza Trajano Donato, fundadora do renomado Magazine Luiza, faleceu na madrugada de hoje, 12 de fevereiro de 2024, na cidade de Franca/SP, aos 97 anos de idade, de causas naturais.

Luiza Trajano Donato foi uma figura emblemática no cenário empresarial brasileiro, deixando um legado marcante no varejo nacional. Sua visão empreendedora e sua dedicação foram fundamentais para o crescimento e sucesso do Magazine Luiza ao longo das décadas.

O velório da Sra. Luiza Trajano Donato ocorreu no Cemitério da Saudade, em Franca, e o sepultamento foi realizado na tarde de hoje, 12 de fevereiro. Sua partida deixa uma lembrança eterna de sua contribuição para o desenvolvimento empresarial do país.

Que sua memória seja honrada e seu legado perpetuado como inspiração para futuras gerações.