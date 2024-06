Macacos-pregos resgatados por tráfico alegram os visitantes no Bosque dos Jequitibás

Crédito Foto: Fernanda Sunega

Quatro macaquinhos, levados pela Polícia Ambiental após serem resgatados de traficantes, estão desde janeiro no parque e já podem ser conhecidos pelos visitantes

Os macacos-pregos Neno, Nilo, Natan e Tominha vivem no Bosque dos Jequitibás desde janeiro deste ano. Os quatro estavam sendo traficados quando foram encontrados pela Polícia Rodoviária em novembro de 2023.

Após o resgate, foram encaminhados à Polícia Ambiental, que procurou pela equipe do Bosque. Após um período de adaptação e tratamento em uma clínica veterinária parceira, os macaquinhos finalmente foram continuar o acompanhamento na nova casa.

A veterinária do Bosque dos Jequitibás, Bianca Mendes, conta que os macaquinhos estavam desnutridos e debilitados quando foram resgatados. “O menor deles, mais novo, o Nilo, ainda estava com o cordão umbilical. Agora, estão todos muito bem de saúde. Tominha, que é o maior, está vivendo na ilha dos macacos, e os outros estão em um recinto que foi adaptado para eles”, conta Bianca.

Bianca explica que a idade estimada de Neno e Natan é de 10 meses, Tominha deve ter mais de um ano, e Nilo, o mais novinho, oito meses. “São muito sapecas. Como ainda são crianças, gostam de brincar, pulam de um lado para outro. No recinto, eles têm à disposição chocalho, bola e ursinho de pelúcia”, conta a veterinária. Atualmente, a alimentação dos macaquinhos é composta principalmente por frutas como banana e mamão, batata-doce e ovo cozido.

Quem for ao Bosque dos Jequitibás poderá conhecer essa turma. O trabalho de parceria com a Polícia Ambiental e os Bombeiros é um dos trabalhos fundamentais no Bosque dos Jequitibás. Alguns dos animais resgatados, por tráfico, maus-tratos ou acidentes, são tratados e acompanhados pela equipe técnica do Bosque.

Quando os animais estão recuperados, é feita uma avaliação para verificar se podem viver na natureza ou se precisam viver em locais que recebam abrigo e alimentação. Pode ser no Bosque dos Jequitibás ou em outro local.

Crédito: Fernanda Sunega



Após a recuperação, os macacos-pregos estão bem de saúde e muito ativos

Bosque dos Jequitibás

O Bosque dos Jequitibás é uma das mais antigas áreas verdes de lazer de Campinas. Foi criado em 1884, por Francisco Bueno de Miranda, e adquirido pelo município em 1915. Tem mais de 100 mil metros quadrados, repleto de verde. Tem cerca de 200 animais, entre mamíferos, aves e répteis. Alguns animais circulam livremente pelo parque, como as cutias, tatus, saguis e preguiças.

No local também há um complexo de museus, composto pelo Museu de História Natural, pela Casa dos Animais Interessantes e pelo Aquário Municipal. Lá fica também o Teatro Infantil Carlito Maia e outros espaços, como parquinho infantil, loja de lembranças e lanchonetes diversas, que vendem milho, pastel, cachorro quente, batata frita, sorvete, entre outras delícias.

O Bosque dos Jequitibás fica na rua Coronel Quirino, 2, Bosque. Funciona de terça-feira a domingo, das 6h às 18h. A entrada é gratuita.