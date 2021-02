Mãe de Isis Helena é encontrada morta no Presidio de Tremembé

Jennifer Natália Pedro, a mãe da bebê Ísis Helena, foi encontrada morta dentro do Presídio Feminino de Tremembé (SP), por volta das 15 horas desta segunda-feira (22). A informação foi divulgada nos perfis oficiais do apresentador Luiz Bacci, do programa Cidade Alerta (TV Record), no Facebook e no Instagram, e rapidamente se espalhou nas redes sociais.

“Mãe de Ísis Helena acaba de ser encontrada morta dentro da prisão. Será que se matou ou foi assassinada? Não fará falta, Jennifer confessou ter matado a filha e escondido o corpo ao lado de um rio”, diz a mensagem postada por Bacci no Facebook junto das fotos de Jennifer e da filha.

O advogado Roberto Guastelli, que representa a família do pai de Isis Helena, na página de seu escritório confirmou a morte de Jennifer Natalia Pedro. A morte ocorreu na noite de segunda-feira (22) na Penitenciária Feminina de Tremembé, onde a acusada de ter matado a filha estava detida desde o mês de abril do ano passado.

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) do Estado de São Paulo ainda não confirmou o óbito de Jennifer. Caso a morte tenha de fato acontecido, Polícia Civil deverá trabalhar com as hipóteses de suícidio ou assassinato.

O crime rendeu grande comoção popular. Isis Helena tinha um ano e dez meses quando morreu.

Jennifer disse inicialmente que havia jogado o corpo em um rio, próximo à sua casa. Depois, ela confessou que enterrou o corpo de sua filha, que foi encontrado em uma área do bairro Duas Pontes, em Itapira.

A acusada sempre negou que matou a pequena Isis Helena. Jennifer disse que a criança se engasgou com leite e que isso foi a causa da tragédia.

A notícia da morte de Jennifer foi veiculada inicialmente pelo apresentador Luiz Bacci, do Cidade Alerta, da rede Record, pelo Facebook, que é um dos canais oficiais do apresentador.Ele acompanhou o caso desde o início.