Mãe e filho ficam presos nas ferragens após capotamento em Jaguariúna

Na tarde desta segunda-feira, 23, uma batida envolvendo um Ford KA e um SW4, deixou sete pessoas feridas, entre elas quatro crianças, em Jaguariúna.

A Guarda Municipal do municipal da cidade atendeu a ocorrência. O fato aconteceu no cruzamento das ruas Júlio Frank e Silvia Bueno, segundo apurado, mãe e filho do SW4 ficaram presos nas ferragens.

Os guardas informaram que todas as crianças estavam em cadeirinhas de segurança, e os envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves.

Ainda segundo a corporação, as vítimas foram levadas a UPA – Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros participaram do resgate, e contaram com apoio da concessionária Renovias, que também atuou no atendimento da ocorrência.