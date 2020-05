Maestro pedreirense Rinaldo Zamai disponibiliza aulas gratuitamente na internet

O maestro pedreirense Rinaldo Zamai, neste período de quarentena contra o Coronavírus está disponibilizando vídeo aulas gratuitas de música, em seu canal no YouTube.

Serão disponibilizados 2 (dois) vídeos por semana, onde os inscritos poderão tirar suas dúvidas nos comentários. Rinaldo Zamai também ministra aulas particulares de canto e instrumentos musicais on line com valores especiais para o período em que todos se encontram reclusos em casa. “Os interessados devem inscrever-se no meu canal e acompanhar as postagens”, ressalta o Maestro.

No YouTube o endereço é o seguinte: https://www.youtube.com/channel/UCiPDTxpcc1bCnFRSyBdOKKw?view_as=subscriber. No Instagram acesse: @rinaldozamai. No Facebook: https://www.facebook.com/rinaldojfmzamai/?modal=admin_todo_tour

Rinaldo Zamai é pós-graduado em Regência e graduado em Violino pela Universidade Estadual Paulista – UNESP. Atua como violinista convidado da Sinfônica de Campinas e Orquestra Rock. Já acompanhou artistas renomados como: Ivan Lins, Renato Teixeira, Frejat, Skank, Jota Quest, Titãs, Barão Vermelho, Raimundos, Capital Inicial, CPM22, Ira, Melim, entre outros.

Atuou como solista em turnê internacional em Munique na Alemanha. Fez aperfeiçoamento de violino na Europa em outubro de 2017, nos países: Alemanha, Áustria e Itália. Foi maestro da Corporação Musical Santana de Pedreira no período de 2012 a 2018, sendo fundador da Orquestra Sinfônica de Pedreira. Atualmente é professor de cordas, sopros e técnica vocal da Escola das Artes de Jaguariúna, atuando também como maestro das atividades artísticas no Município. Atua ainda como educador de violino, viola e teoria musical da Escola de Música e Cidadania do Rio de Janeiro, no pólo Associação Amigos do Padre Gomes.