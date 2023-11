MAFIA E GUERREIROS UNIDOS ESTÃO NO TOPO DA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SÊNIOR DE JAGUARIÚNA

A segunda rodada do Campeonato de Futebol Sênior de Jaguariúna para atletas acima de 50 anos aconteceu no último domingo, dia 26 de novembro.

O Roseira Master ganhou de 1 a 0 do S E Roseira. Já o Mafia fez 1 a 0 no Guerreiros Unidos e o Jaguarí Sênior também fez 1 a 0 contra o Paciência no Azulão.

Na tabela de classificação, o Mafia está em primeiro lugar com 6 pontos seguido pelo Guerreiros Unidos, com 3. O Roseira Master e o Jaguarí Sênior, terceiro e quarto lugar respectivamente, estão com 3 pontos cada. O Jardim Eliza e o S E Roseira tem 1 ponto cada e o Paciência está com zero.

A terceira rodada acontecerá no próximo domingo, dia 03 de dezembro. No Roseira de Cima, o Guerreiros Unidos enfrenta o Paciência. No Azulão, também à 8h, o Jardm Eliza joga contra o Roseira Master e, às 10h, o Mafia enfrenta o Jaguarí Sênior.

Lembrando que a torcida pode acompanhar tudo gratuitamente.