‘Magia do Natal em Cosmópolis

Um verdadeiro presente de aniversário para os cosmopolenses, comemorando mais um ano da passagem da ‘Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola’ pelas ruas da cidade.

A magia natalina realmente aconteceu no sábado (18), presenteando Cosmópolis pelos 79 anos de emancipação, celebrados dia 30/11, e abrindo oficialmente as festividades natalinas municipais.

O evento foi realizado pela Coca-Cola FEMSA Brasil, com o apoio da Prefeitura de Cosmópolis e Secretarias Municipais, assinalando o município entre as 70 cidades escolhidas para a passagem, em 7 estados, emocionando a população com os novos percursos.

Pelas ruas do percurso, determinadas pela equipe técnica da Coca-Cola, a passagem da Caravana reuniu inúmeras pessoas em diversos pontos, principalmente pais e crianças, aguardando a passagem do Papai Noel e caminhões temáticos.

A edição 2024, intitulada ‘Desperte o Papai Noel que Há em Você’, ampliou os sistemas de iluminação e projeção 3D dos veículos, recriando ambientes natal e projetando imagens, realçando o caminhão do Papai e a Mamãe Noel em cenários temáticos, causando muita emoção para todas as idades.

Outro destaque dos caminhões foram as apresentações de frases motivacionais, difundidas através de campanhas da empresa, com referência à preservação ambiental e sentimentos natalinos.