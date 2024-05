Maio Amarelo: Águas de Holambra promove campanha de conscientização

Segurança no trânsito é um dos temas trabalhados durante todo o ano na Águas de Holambra, mas no Maio Amarelo – mês dedicado à conscientização sobre segurança no trânsito a fim de reduzir o número de acidentes, as ações se intensificam na concessionária.

Capitaneada pela área de EHS (Environment, Health and Safety – Meio Ambiente, Saúde e Segurança), em parceria com a CIPA, a campanha do Maio Amarelo tem como foco orientações sobre os procedimentos de segurança, direção defensiva e atitudes comportamentais no trânsito. “Além da segurança de nossos colaboradores, nosso objetivo é contribuir com a redução dos números de acidentes e até mesmo ocorrências fatais”, afirma o supervisor de EHS, Eslley dos Santos Ribeiro. Nos três primeiros meses de 2024, segundo dados do Infosiga SP,1.347 pessoas perderam a vida no trânsito no Estado de São Paulo.

Para garantir a adesão do quadro funcional ao movimento Maio Amarelo, a empresa tem viabilizado uma série de atividades, que vão desde as inserções de materiais de comunicação visual, como as faixas, iluminação e cartazes, newsletters e informativos digitais, até palestras semanais ministradas pela equipe técnica que abordam o tema com mais profundidade.

De acordo com Eslley, “A concessionária tem como princípio garantir que o colaborador trabalhe em condições adequadas e saudáveis. Para isso, tem investido em um calendário de ações, treinamentos e outras atividades, a fim de assegurar que o profissional retorne ao conforto do seu lar, da mesma forma que saiu. A prova de que os programas de EHS têm dado resultados efetivos”.

A Águas de Holambra tem implementado cada vez mais ações de conscientização e sistemas de fiscalização para garantir a segurança da equipe técnica. “Grande parte das nossas atividades depende de locomoção com veículos de pequeno, médio e grande porte, por isso, somos exigentes no aspecto da prevenção. Investimos em programas de treinamentos específicos, sistema de controle de velocidade e uma fiscalização mais rígida para reduzir as ocorrências em geral, especificamente no trânsito, pois compreendemos a gravidade que alguns podem causar para a sociedade de forma geral”, conclui Eslley.

MAIO AMARELO

Criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, em 2014, com a proposta de chamar a atenção para o alto índice de acidentes de trânsito, o movimento Maio Amarelo segue uma tendência internacional. A cor amarela simboliza advertência e atenção.

A ideia surgiu em 2011, quando foram definidas ações mundiais a partir de estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a situação da segurança em diversos países. A partir daí, vêm sendo definidas estratégias pela OMS e também pela Organização das Nações Unidas (ONU).

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

Águas de Holambra, administrada pela holding Aegea Saneamento, é a concessionária responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 30 milhões de pessoas atendidas em 489 cidades de 13 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br