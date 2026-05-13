MAIO LARANJA: CRAS NASSIF PROMOVE RODA DE CONVERSA SOBRE COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL

Em continuidade às ações do Maio Laranja, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nassif realizou, nesta quarta-feira, dia 13 de maio, uma roda de conversa voltada à conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento reuniu famílias atendidas pela unidade, membros da comunidade e especialistas para debater a Campanha Nacional do 18 de Maio.

O encontro contou com a participação da equipe técnica local, da conselheira tutelar Silvia Maria Malachias e da psicóloga da rede de atenção primária à saúde, Mariete Carolina Rodrigues Manias. O objetivo foi fortalecer a rede de proteção municipal por meio da informação e do diálogo preventivo.

A psicóloga e a equipe técnica destacaram que a principal arma contra a violência é o compartilhamento de informações. “Cuidar, prevenir e proteger crianças e adolescentes é um dever coletivo: da família, da sociedade e do Estado.”

Como Denunciar

O evento reforçou que o enfrentamento depende da coragem de denunciar. Suspeitas de violações de direitos podem ser registradas de forma anônima pelos seguintes canais:

Disque 100: Direitos Humanos (gratuito e 24h).

Conselho Tutelar: Órgão direto de proteção e garantia de direitos.

Canais Locais: Unidades de saúde e assistência social do município.

Foto: divulgação