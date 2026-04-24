Mogi Mirim recebe o projeto ‘Arte de Inovar com Maratona de Inovação’ na próxima semana

Evento gratuito une arte, inovação e sustentabilidade para formar jovens líderes e impulsionar soluções ambientais

Mogi Mirim será palco nos dias 29 e 30 de abril, de uma das iniciativas mais vibrantes de criatividade e impacto socioambiental do país: o projeto Arte de Inovar com Maratona de Inovação. A ação gratuita, realizada pela Loa Produções Culturais e Criativas, combina arte, educação e inovação para inspirar jovens a desenvolver soluções reais para desafios ambientais, fortalecendo o ecossistema de inovação e ampliando o acesso à cultura. O evento passou por Mogi Guaçu e segue agora para Mogi Mirim.

“Quando arte e inovação se unem, os jovens talentos passam a transformar os desafios ambientais em criação. O projeto faz dos locais por onde passa, espaços vivos de inovação, o aluno se torna protagonista na construção de soluções inovadoras para o meio ambiente. Assim fortalecemos a economia criativa e inspiramos um futuro mais sustentável”, afirma Andréia Nunes, diretora-geral da Loa Produções Culturais e Criativas.

Com uma programação dinâmica, o evento integra linguagens artísticas com apresentações teatrais, oficinas gamificadas de inovação e atividades formativas que estimulam o pensamento crítico, protagonismo e visão de futuro. O projeto se consolida como uma plataforma de impacto social que conecta educação, cultura e sustentabilidade, ampliando oportunidades para estudantes e instituições da região.

Arte que mobiliza e prepara para a inovação

A programação abre com o espetáculo “Água à Vista”, da Companhia de Teatro Parafernália, que sensibiliza o público sobre os desafios da sustentabilidade e da crise hídrica, tema cada vez mais urgente no país. A peça prepara os participantes para a jornada de inovação que se segue e funciona como um catalisador criativo, despertando consciência ambiental, senso de responsabilidade coletiva e engajamento para o desenvolvimento de soluções reais.

Oficinas que transformam criatividade em soluções

Nas oficinas de inovação, os jovens desenvolvem as habilidades do futuro, trabalham em equipes e recebem apoio de mentores para criar soluções voltadas ao meio ambiente, com destaque para desafios relacionados à água e à crise hídrica, que impactam diretamente a vida nas cidades. Ao final, apresentam suas propostas em formato de pitch para uma banca avaliadora e as melhores ideias são reconhecidas e premiadas.

Impacto que se multiplica

O projeto já percorreu 31 cidades em seis estados, beneficiando mais de 20 mil pessoas e gerando cerca de 750 ideias inovadoras com foco em sustentabilidade. Em cada cidade, o projeto fortalece redes locais, estimula a economia criativa e amplia oportunidades para jovens talentos.

Fomento à cultura e à economia criativa

O projeto é viabilizado com recursos do Fomento CultSP e conta com apoio do ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Esses mecanismos de incentivo são fundamentais para ampliar o acesso à cultura, fortalecer a economia criativa e promover iniciativas que unem arte, educação e inovação, pilares centrais do projeto.

SERVIÇO

Data: 29 e 30 de abril de 2026

Local: Instituto ICA (Avenida Brasília, 350 – Loteamento Nova Mogi Mogi Mirim – SP CEP: 13.800-280)

Horário: Espetáculo: 9h e 14h30 (dia 29) e ideathon: das 13h30 às 16h (dia 30).

Mais informações pelo e-mail: contato@loaproducoes.com.br