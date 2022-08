Maior a cada ano, pilotos celebram vitória nas 100 Milhas Piracicaba

33ª edição da corrida aconteceu neste domingo no ECPA, com carros e

gaiolas formando um único grid, além de diversas atrações

Os vencedores das 100 Milhas Piracicaba escrevem seus nomes na história

do automobilismo brasileiro. Porém, na 33ª edição da tradicional

prova disputada na cidade do interior paulista, três deles já tiveram

essa honra e um deles foi ao ponto mais alto do pódio pela primeira

vez, neste domingo (21), no autódromo do ECPA (Esporte Clube

Piracicabano de Automobilismo).

O piloto de Niterói/RJ, Wellington Antunes, formando dupla com o

paulistano Vinicius Henrique ganharam na categoria Tubular, com a gaiola

de numeral 9. Wellington já havia vencido a prova nos longínquos anos

de 1994 e 2006, agora com essa conquista entra no seleto hall de

tricampeões. Já Vinicius havia ganho em 2010, na difícil prova em que

carros e gaiolas passaram a formar um único grid e se tornou

bicampeão.

“Muito feliz por vencer as 100 Milhas novamente, depois de tantos anos.

Essa é uma prova especial para quem pilota gaiolas”, disse Wellington.

“Ganhar aqui em Piracicaba tem um sabor diferentes para quem disputa,

pois tem toda uma tradição escrever o nome entre os vencedores”,

completou Vinicius.

Logo atrás, na segunda colocação ficaram os piracicabanos Dito e

Felipe Giannetti, que cruzaram a linha de chegada com um segundo e meio

de diferença dos vencedores. “Eles fizeram uma prova perfeita. Cheguei

a colar meu carro no deles, mas não consegui a ultrapassagem”, disse

Felipe ao felicitar os campeões.

“Realmente, faltou pouco para conquistar mais uma vitória. Porém, isso

não me entristece, já que estou muito satisfeito por ter escrito mais

uma página da história das 100 Milhas Piracicaba. Mas do que vencer, a

corrida vai ganhando valor e estima pela longevidade e vai conquistando

e uma importância cada mais maior”, afirmou Dito Giannetti.

Turismo

Entre os carros de Turismo, categoria que reuniu a maior parte de

pilotos no grid de largada, a vitória foi da dupla piracicabana formada

por Bruno Tedesco e Gustavo Favoretto, a bordo de um Gol / VW.

“As 100 Milhas é o tipo de prova que gosto de correr, pois está no

sangue da minha família, tanto que meu tio Airton Favoretto venceu a

primeira edição disputada aqui no ECPA, há 32 anos”, lembrou Gustavo.

Gustavo é um dos poucos pilotos a ter vencido as 100 Milhas Piracicaba

nas duas categoria (em 2016, na Tubular e, em 2019, entre os carros de

Turismo) e, agora, é bicampeão entre os carros de Turismo. Já Bruno

adentrou no seleto grupo de vencedores das corrida piracicabana.

“Neste ano passei a disputar a Copa ECPA de Turismo, mas não podia

imaginar uma vitória tão prematura numa prova tão difícil como é

100 Milhas. Esse é o tipo de conquista que se leve para a vida toda”,

disse Bruno.

Outras categorias

Além das 100 Milhas, outras categorias marcaram presença no ECPA

durante o fim de semana, como a Fórmula Vee, que disputou duas baterias

válidas pela quarta etapa da temporada da Copa ECPA de FVee, e os

Fuscas, que abrilhantaram o evento com duas baterias, uma no sábado e

outra no domingo, como prova preliminar da prova principal.

2 Horas de Ciclismo ECPA

O domingo começou com velocidade, porém, sem o costumeiro e forte

ronco dos motores. Pelo quarto ano consecutivo foi disputada no circuito

do ECPA uma prova ciclística de resistência com duas horas de

duração e que reuniu atletas de várias categorias que pedalaram pelo

circuito de 2.100 metros do ECPA por duas horas.

Volcano Fest

Outra atração do domingo foi a exposição de carros da Volcano Fest

4, que ficaram concentradas no kartódromo do ECPA. O evento reuniu 800

carros modificados e teve a participação de influenciadores do

universo automobilístico, DJs, Stand Automotivo, Espaço Kids e o

lançamento de um novo modelo de roda da Volcano.

CUNHO SOCIAL

Neste ano, a 33 edição da tradicional prova automobilística teve

cunho social e arrecadou leite e mantimentos para o Fundo Social de

Solidariedade (Fussp) de Piracicaba, numa parceria que contou com o

apoio da Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria de Esporte,

Lazer e Atividades Motoras (Selam), além do _Occitano Apart Hotel_ e do

Empório Centenário.

Resultado completo da 33ª 100 Milhas Piracicaba

Tubular

1ª Wellington Antunes/Vinicius Henrique

2ª Dito / Felipe Giannetti

3ª André Golubkowicz e Gian Pasquali

4ª Douglas / Roberto Correa

5ª Athus Biruel

Turismo

1ª Gustavo Favoretto/Bruno Tedesco

2ª Gabriella Morais/ Rodnei Mazieri /Danilo Gandelin

3ª Eder Carlos / Fernando

4ª Guilherme / Odair Possa D´Água

5ª Alan Victor / Anderson Venturi